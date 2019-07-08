В понедельник, 8 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самые крепкие пары с Днем семьи, любви и верности.

Во Дворце бракосочетаний Самары, известного среди горожан как "Теремок", 70 семей торжественно наградили медалью "За любовь и верность".

"Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем послании отметил: для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей", — напомнил Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил: для того, чтобы оказывать всемерную поддержку семьям, по поручению президента сформированы и реализуются 12 национальных проектов. "Ваш вклад в реализацию национальных проектов очень велик. Вы самой своей жизнью создаете очень важных якорь для того, чтобы наши семьи были крепкие, чтобы у них появлялись детки. Молодые семьи во многом смотрят на такие уважаемые, яркие, неординарные, талантливые пары, которые собрались сегодня в этом зале. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш вклад в развитие нашей страны, за пример, который вы даете все новым и новым поколениям", — обратился к присутствующим Глава региона.

Среди награждаемых в этом году были Анвар и Наталья Бульхины, брак которых длится уже больше 60 лет, Лев и Ида Гощинские, Геннадий и Галина Кобыльсковы.

Поздравив крепкие семейные пары, губернатор принял участие в торжественной церемонии наречения имени Маргариты Пукиш. Девочка родилась 27 июня этого года — восьмым ребенком в семье Владимира и Светланы Пукиш. Глава региона поздравил счастливых родителей с пополнением семейства.