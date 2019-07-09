16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли "Ростелеком" успешно отразил кибератаки во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" "Другой Телеком" строит цифровой город Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике" В Самаре обсудили устранение цифрового неравенства и перспективы строительства сети 5G

Интернет Транспорт и связь

МегаФон объявил о партнерстве с сервисом онлайн-знакомств Tinder

САМАРА.9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати

МегаФон объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты МегаФона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств — подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold — премиального статуса сервиса:

— бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

— неограниченное число лайков и пять "суперлайков" в день,

— возможность отслеживать судьбу своих лайков,

— доступ к ленте топ-профилей,

— возможности искать пару по всему миру

— персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

"МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder", — отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто — просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4