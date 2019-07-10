В Шигонском районе по поручению губернатора отремонтируют дороги и ряд социальных объектов

В среду, 10 июля, губернатор Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил Шигонский район, где осмотрел ряд социальных и инфраструктурных объектов.

В селе Усолье губернатор проверил ход работ по благоустройству центральной площади, которые ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Глава района Сергей Строев пояснил, что работы идут по графику и завершатся в сентябре. Здесь полностью обновят тротуары, для удобства людей установят скамейки, появится и современная детская площадка.

Однако вызывает вопросы состояние окрестных дорог. Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину провести необходимые работы по ремонту дорожного полотна улиц, ведущих к центральной площади.

Также вместе с главой района губернатор осмотрел здание сельского клуба. Оно не ремонтировалось десятки лет, в результате чего заметно обветшало. Дмитрий Азаров поручил рассмотреть варианты либо его восстановления, либо сноса и строительства нового здания на этом же месте.

Еще одна насущная проблема жителей села — отделение почты. Оно также находится в ветхом помещении. Дмитрий Азаров поручил организовать рабочие места и обеспечить переезд почтовиков в здание по соседству, где также располагается врачебная амбулатория.

Особое внимание глава региона уделил образовательным учреждениям. Дмитрий Азаров осмотрел школу и сельскохозяйственный техникум Усолья. Здание школы, которое способно принять более 600 учеников, нуждается в ремонте. Губернатор дал поручение профильному ведомству запланировать такую работу и привести учреждение в порядок.

Главная достопримечательность Усолья — усадьба Орловых-Давыдовых. Некогда роскошное поместье, включающее главный дом, конюшни и другие хозяйственные постройки, в последние десятилетия ветшает. По документам здание все еще находится на балансе техникума, который там располагался до середины 70-х годов.

Дмитрий Азаров поручил министерству имущественных отношений области проработать вопрос по переводу объекта под управление региона и совместно с министерством культуры Самарской области оценить масштабы работ и затраты на восстановление усадьбы как знакового туристического объекта Шигонского района.