Евгений Серпер: Регион может претендовать на выделение дополнительных средств на дороги

В пятницу, 12 июля, в Самаре прошло заседание коллегии федерального дорожного агентства Росавтодор. Специалисты ведомства и представители федеральных управлений дорог со всей страны обсуждали реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", крупнейшие инфраструктурные проекты и дальнейшие планы работы ведомства.

На заседании выступил депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер. "Это тот человек, который за Самарскую область бьется по каждому проекту", — предварил его выступление руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Евгений Серпер поблагодарил участников коллегии за то, что она проходит на самарской земле и отметил, что это неслучайно и очень важно для региона.

"Самарская область в последнее время прикладывает значительные усилия для повышения качества и безопасности дорог. Предыдущие несколько лет наш регион активно готовился к проведению ЧМ-2018 по футболу. Объем дорожного ремонта был очень масштабным, — напомнил депутат. — Появились новые развязки, путепроводы, новые высококачественные дороги, был проведен ремонт основных автомагистралей. Но после проведения мирового футбольного первенства эта работа не остановилась. Ежегодно в Самарской области приводятся в порядок сотни километров дорожного полотна. Запланированы масштабные проекты: Климовский мост, магистраль Центральная. Ведутся активные работы по строительству развязки на трассе М5 в Тольятти. Самарская область активно включилась в реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Евгений Серпер также поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова за лоббирование этих проектов: "Благодаря усилиям губернатора, слаженной работе всех органов власти и, конечно, существенной поддержке федерального центра, в первую очередь, Росавтодора, транспортная инфраструктура региона заметно модернизируется. Сегодня мы сможем в этом наглядно убедиться — сегодня у нас запланирован осмотр объекта строительства транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Рязани через Пензу, Самару, Уфу до Челябинска".

"Росавтодор" провел масштабную коллегию в Самаре В пятницу, 12 июля, в Lotte Hotel Samara состоялось заседание Коллегии федерального дорожного агентства Росавтодор. Специалисты ведомства, представители федеральных управлений дорог со всей страны вместе с руководством Самарской области обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", крупнейших инфраструктурных проектов, а также дальнейшие планы работы ведомства. В заседании принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Депутат подчеркнул, что работа коллегии даст еще один импульс для дальнейшего развития дорожной сети Самарской области.

Он также прокомментировал представителям СМИ перспективы, которые обсуждались в ходе коллегии.

"Федеральный центр сегодня дает возможность обратиться за дополнительным финансированием по ремонту дорог, потому что есть регионы, отстающие в освоении денежных средств, которые они запрашивали. А в Самарской области есть объекты, которые могут быть введены и отремонтированы с опережением сроков. Это позволит претендовать на дополнительные средства", — рассказал парламентарий.

Он напомнил, что одна из стратегических задач Министерства транспорта РФ — привести региональные дороги вслед за федеральными в нормативное состояние.

"В Самарской области на сегодня 45% дорог в нормативе, эта работа будет продолжаться. Вслед за региональными дорогами сегодня обсуждался вопрос приведения в норматив муниципальных дорог. Мы должны быть к этому готовы, должны быть проекты, сметы. Сегодня как раз обсуждалась подготовка к такой масштабной работе. В муниципалитетах очень много дорог, а средств не хватает, поэтому важно привлечь федеральное финансирование. Работа по освоению федеральных средств активно ведется, мы стараемся в ней быть лидерами, это касается не только нацпроекта, но и масштабных инфраструктурных проектов, мы будем держать руку на пульсе", — заявил Евгений Серпер.