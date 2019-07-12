Стала известна программа карнавала в Самаре

В субботу, 13 июля, спустя год после окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в Самаре пройдет праздничный карнавал в память об этом событии. Программу предстоящего мероприятия опубликовала на своем сайте мэрия областной столицы.

С 18:00 танцевально-карнавальный парад проследует по пешеходной ул. Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Участниками парада вместе с жителями города станут танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, мимы и ходулисты, представители танцевальных школ, молодежных движений и спортивных федераций (группы художественной гимнастики, детские футбольные команды, акробатического рок-н-ролла, черлидеры). По ходу движения участники карнавального парада будут останавливаться, и проводить флешмобы.

Поделиться эмоциями от праздника городские власти предлагают в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Твиттер. Авторы самых популярных фото с хэштегами: #ЧМ2018ГОДСПУСТЯ #КАРНАВАЛСАМАРА2019 получат призы с символикой ЧМ-2018 от администрации Самары.

После окончания карнавального парада праздничную эстафету на ул. Куйбышева подхватят разнообразные творческие коллективы, танцевальные школы и шоу-группы. C 19:00 до 21:00 начнут свою работу творческие и интерактивные площадки различных жанров:

Площадка "Underground style" (пересечение ул. Куйбышева с ул. Ленинградской) 19:00 — 21:00

Школа танцев "Бруклин" проводит ФРИСТАЙЛ БАТЛ на звание лучшего уличного танцора Карнавала-2019! Также на площадке запланировано выступление известных танцевальных коллективов города: "Бруклин", "Онуки", "24/7 community", брейк-данс шоу "Пионеры".

Зрителей ждет захватывающее выступление от Академии паркура "Акросс", и шоу от представителей футбольного фристайла "FreeMagic".

Ведущие площадки — дуэт "Пионеры" раскачают Ленинградскую и порадуют самарцев и гостей города отменным стрит-дэнсом.

Площадка #КубинскиеРитмыНаВолге — визитная карточка Самары во время ЧМ-2018 (пересечение ул. Куйбышева с ул. Некрасовской) 19:00 — 21:00

Мастер-класс для всех желающих от мастеров студии парных танцев "DANCE and LIVE". OPEN AIR в стиле SALSA, BACHATA, MERENGUE. Гости карнавала смогут окунуться в зажигательные ритмы латино-американских танцев.

Площадка "LIVE MUSIC" (около здания мэрии Самары) 19:00 — 21:00

Гости и участники карнавала смогут насладиться живой музыкой кавер группы "Fernandez Band" и группы "Экватор". Также в программе: кавер группа "Silvestris", барабанщицы "Loud Street Girl" и дуэт скрипки и виолончели от Silver-Strings.

Площадка "РИТМЫ ГОРОДА" (Дом промышленности.) 20:00 — 21:00

Барабанное шоу от участников Международного фестиваля "Барабаны мира" 2019 — концертного ансамбля "Sambara"! Карнавальная самба, батукада, музыка в стиле "барабанное счастье"!

Кроме того, в 19:00 на летней эстраде Струковского сада пройдет презентация книги-альбома "Самара в игре. В рамках презентации будет организован показ фильма, посвященного ЧМ-2018, а также подготовлена разнообразная концертная программа.

Отметим, что в день проведения карнавала в Самаре ограничат движение транспорта. С 00:00 до 23:00 13 июля нельзя будет проехать:

по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Вилоновская;

по ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

по ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

по ул. Льва Толстого от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.

Также по всем вышеуказанным участкам улиц с 18:00 12 июля до 23:00 13 июля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Кроме того, с 00:00 до 23:00 13 июля работа общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 5д, 11, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 168, 199, 205 — будет организована по временной схеме, в объезд.

Более подробно со схемами ограничения движения и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии.

Городская администрация обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.