Дмитрий Азаров провел встречу с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

В пятницу, 12 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, представляющих интересы региона в обеих палатах парламента.

Главные темы обсуждения — реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив Самарской области в Федеральном собрании.

"Парламент завершает свою весеннюю сессию, и на этом этапе принимаются важнейшие, в том числе для нашего региона, решения", — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале встречи. Губернатор отметил, что верхняя палата российского парламента утвердила очередные изменения в текущий бюджете страны, которые предусматривают выделение дополнительных средств на завершение строительства Фрунзенского моста.

"Нам удалось реализовать наши договоренности, которых мы достигли еще в конце прошлого года для того, чтобы мост в этом году был введен в эксплуатацию и принял грузовые потоки и пассажирские перевозки", — заметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил за поддержку представителей обеих палат парламента, которые активно лоббировали получение областью дополнительных средств на завершение строительства мостового перехода. "С вводом в строй этого объекта для Самары будет снято важнейшее инфраструктурное ограничение. Это удобная транспортная доступность не только для жителей города, но и всего региона", — подчеркнул губернатор.

Теперь на очереди реализация другого важнейшего не только для региона, но и всей страны, инфраструктурного объекта — строительство мостового перехода через Волгу. "Мы находимся на финальной стадии согласования условий концессии. Я рассчитываю, что до конца текущего месяца мы их уже объявим и приступим к работам", — сказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона напомнил, что парламент страны начинает работу по формированию нового бюджета государства. И здесь депутатам также предстоит большая работа по отстаиванию интересов региона в получении федеральной поддержки по всем ключевым направлениям.

Отдельно Дмитрий Азаров предложил депутатам сконцентрироваться на участии Самарской области в программе комплексного развития сельских территорий. "Колоссальные средства выделяются из бюджета страны на 5 лет — более 2,3 трлн рублей. Мы можем рассчитывать на серьезную поддержку", — заметил губернатор.

Он предложил провести целевое совещание по проведению заявочной кампании Самарской области в данную программу. Сотрудники правительства области, министерства, представители муниципалитетов, — все заинтересованные в развитии сельского хозяйства стороны смогли бы обсудить конкретные предложения с членом комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктором Казаковым и членом комитета ГД по аграрным вопросам Игорем Станкевичем.

Губернатор нацелил депутатов активнее включаться в работу по реализации национальных проектов в Самарской области. "По ряду направлений наш регион — лидер в стране. Но есть вопросы, где требуется ваша помощь", — обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал о готовящемся заседании Госсовета, который будет посвящен развитию промышленности. Наряду с проработкой общих вопросов, удалось добиться решения по дополнительному финансированию моногородов. Одним из основных выгодополучателей станет Тольятти.

Также речь зашла о мерах поддержки отечественного автопрома: решено увеличить средства, выделяемые по ряду программ, а также возобновить льготное финансирование, субсидирование процентных ставок по отдельным направлениям.

В ближайшее время депутаты примут закон об изменении мер поддержки экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса. "Я считаю, что возможности нашего региона в этой части значительные", — заметил Владимир Гутенев.

Депутат рассказал и о высокой оценке, данной в министерстве науки и высшего образования РФ, создаваемого в Самарской области научно-образовательного центра: "Это отмечал и министр Михаил Михайлович Котюков, и первый заместитель министра Геннадий Владимирович Трубников. Практика, которую наш регион первый заявил, сейчас пытаются повторять другие регионы. Должен отметить, что идея вашей команды, Дмитрий Игоревич, очень результативна".

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор предложил депутатам принять в этой работе активное участие: "Посмотрите программу мероприятий. Вы люди с государственным подходом, дайте свои предложения. Я не сомневаюсь, еще есть над чем поработать".

Игорь Станкевич проинформировал присутствующих о том, что в Государственной Думе готовятся предложения по совершенствованию законодательства в сфере увековечения памяти погибших защитников Отечества. В связи с этим глава региона предложил депутатам проверить как складывается ситуация на местах: "Всем муниципалитетам было дано поручение до 15 июля провести инвентаризацию всех мест захоронений. Бывая в своих избирательных округах, посмотрите, как эта работа проведена. Потому что многое нам предстоит сделать в этом году".

Также Дмитрий Азаров напомнил, что в рамках подготовки к юбилейным торжествам по каждому ветерану должны быть подготовлены персональные предложения по дополнительным мерам поддержки: "Главам муниципалитетов я порекомендовал дойти буквально до каждого ветерана, посмотреть условия проживания, узнать о проблемах. Уверен, что с вашей активностью вы найдете время для посещения ветеранов, не в последние месяцы, а сейчас, чтобы нам вместе дополнительные меры поддержки этим замечательным героям, оказать".