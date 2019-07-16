В Тольятти обсудили будущее моногородов России

В понедельник, 15 июля, в Тольятти прошел всероссийский форум-совещание по развитию моногородов. В технопарке "Жигулевская долина" собрались представители более 50 регионов страны, руководители министерства экономического развития РФ, "Фонда развития моногородов", а также депутаты Государственной думы.

До начала форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Орешкин провели встречу с руководством АвтоВАЗа. Министр ознакомился с модельным рядом и планами по развитию завода.

Работа форума была начата с пленарного заседания, а затем продолжилась в секциях. Одна из них проходила на базе тольяттинского бизнес-инкубатора. Здесь молодые предприниматели, руководство министерства экономического развития РФ и региона обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса и лучшие практики МСП. В дискуссии принимали участие губернатор Самарской области и замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

На встрече предприниматели делились своими планами. Направления самые разные — от службы доставки офисных обедов и промышленного туризма до строительства электромобилей и технологии переработки биологических отходов.

Так, например, директор ООО "Билдинг строй груп" Николай Лысов, рассказал, что его компания планирует организовать производство дождевальной техники радиального типа в технопарке "Жигулевская долина". За последние почти 30 лет в России не было выпущено ни одной единицы отечественной техники этого вида. Компания намерена производить 300 дождевальных машин в год.

"И губернатор Самарской области, и заместитель министра экономического развития РФ проявили заинтересованность в развитии проектов, социально значимых, экономически значимых для страны. Тот факт, что они уделяют такое внимание проблемам предпринимателей, безусловно радует. Надеюсь, что представленный мной проект получит поддержку и дополнительное развитие", — отметил Николай Лысов.

Соучредитель компании "Биотехкомп" Евгений Кутузов рассказал о том, как в одном проекте можно соединить решение экологических проблем с экономической выгодой: "Мы научились собирать и перерабатывать сине-зеленые водоросли, которые вызывают "цветение" Волги. В результате мы получаем биометан. Из 1 куб. м сине-зеленых водорослей 200 куб. м метана, пригодного для получения тепловой энергии".

Кроме того, по словам Евгения Кутузова, "Биотехкомп" разработал технологию переработки биоотходов, что позволяет, например, из просроченной продукции овощных баз, продуктовых магазинов получать удобрения для сельского хозяйства, также отходы могут быть использованы производства энергии.

"Очень интересный проект. — заметил Дмитрий Азаров. — Давайте мы его рассмотрим и в министерстве экономического развития, и в министерстве природы, и в министерстве ЖКХ. Подготовьтесь к такой встрече".

Вадим Живулин сделал предложение по проекту: "В рамках корпорации МСП существует возможность предоставления займа на льготных условиях. Думаю, что им проект может быть интересен".

Представитель обкома профсоюза предпринимателей России Евгений Божко рассказал, что его организация регулярно проводит в Тольятти бизнес-завтраки, в ходе которых обсуждаются актуальные для предпринимателей вопросы: "Одна из ключевых проблем на сегодня — кадастровая стоимость земли. Много вопросов вызывает взаимодействие банков с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, процедуры получения субсидий для таких предприятий настолько сложны, что не каждый человек, обладающий высшим образованием, в этом разберется. Хотелось бы применить в Самарской области практику Татарстана, где существует комиссия, которая помогает предпринимателям разобраться в тонкостях законодательства и получить грант".

В ходе обстоятельного разговора многие проекты получили высокую оценку руководителя области и представителя федерального министерства, здесь же были даны поручения по их дальнейшей поддержке.

Итоги содержательного обсуждения в ходе круглых столов подвели на встрече "Будущее моногородов: новые инструменты и новые возможности". Так, например, участники форума внесли немало предложений в проект государственной программы РФ "Развитие моногородов". Максимальный отклик получили предложения, связанные с сокращением сроков согласования документов при рассмотрении инвестпроектов, изменением минимального порога в фонд для инвесторов, а также упрощение процесса предоставления земельных участков.

Особое внимание было уделено развитию человеческого потенциала моногородов: участники дискуссии сошлись во мнении, что необходимо в первую очередь мотивировать представителей рабочих профессий, на которых, по сути, держатся моногорода. В частности, было предложено проводить конкурс рабочих профессий среди жителей моногородов при поддержке министерства экономического развития РФ и Фонда развития моногородов. Первый, "пилотный" конкурс Дмитрий Азаров предложил провести на территории Самарской области. Это предложение было поддержано участниками встречи.

При обсуждении идей, прозвучавших на круглых столах, Дмитрий Азаров отметил: "Не стоит принимать жестко регламентированные механизмы, необходимо учитывать специфику каждого субъекта и применять дифференцированный подход при решении каждого вопроса. Наша страна огромная, везде разные климатические условия, ресурсы, разная плотность населения, и применять дифференцированные подходы здесь будет уместно. Об этом говорит и мой опыт работы в Совете Федерации".

В целом, дискуссии, прошедшие на форуме, были содержательными и результативными. Большинство представителей от регионов приехали со своими предложениями, инициативами. Возможность высказать свое мнение получили все желающие. Форум будет иметь серьезное значение для последующего развития таких важных муниципальных образований, как моногорода.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров заметил: "Дискуссия строилась вокруг мер, которые содержит проект программы развития моногородов. И некоторые из них носят, в хорошем смысле этого слова, революционный характер. Инструментарий, который предлагает госпрограмма, дает очень серьезную мотивацию".

Одной из предложенных в ходе обсуждения мер поддержки моногородов стал возврат НДС в их бюджеты. По мнению главы региона, эта идея с одной стороны требует серьезного анализа, но с другой может создать очень серьезные предпосылки для ускоренного, опережающего развития моногородов.

"Очень важно, что министерство экономического развития прежде, чем принять программу, проводит самое широкое обсуждение", — подчеркнул губернатор. Он также отметил, что инициативы, прозвучавшие на форуме от управленческих команд муниципалитетов, регионов, уже взяты в проработку и по целому ряду уже получено предварительное согласие по включению в финальную версию госпрограммы.

"Считаю, это единственно верный подход при формировании и госпрограмм и при создании единой управленческой команды на уровне нашего государства", — резюмировал губернатор.