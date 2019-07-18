Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новых технологиям

Tele2 провел 15 июля четырнадцатую всероссийскую акцию "День открытых людей" — на этот раз целью стала помощь пожилым людям в освоении современных технологий. В акции приняли участие около 2000 сотрудников, примерно четверть из них прошли онлайн-курс подготовки к проекту. По сравнению с обычным днем продажи в салонах, задействованных в акции, выросли почти в полтора раза.

Четырнадцатый "День открытых людей" прошел под лозунгом "Переведи бабушку в интернет". Tele2 сделала акцент на поддержке запущенной неделей ранее одноименной социальной кампании, а не на новых подключениях. Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения пользоваться мобильным интернетом.

В этом году в акции приняли участие более 300 салонов связи Tele2 по всей стране. Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов. В проекте приняли участие около 2000 офисных сотрудников, при этом 500 из них прошли тренинг о "Дне открытых людей" в обучающем приложении Skill Cup. Онлайн-курс стал еще одним новшеством этого года: впервые оператор провел тренинг о проекте в digital-формате. По итогам активностей в салонах, задействованных в акции, сотрудники Tele2 выполнили план продаж на 147%.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но и провели мастер-классы "Школа мобильного интернета" для пожилых людей. На них сотрудники Tele2 рассказали, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также показали основные функции смартфона.

В день акции представители Tele2 помогали разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью "Путеводителя по мобильному интернету". В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице "Переведи бабушку в интернет", а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.

Традиционно во всероссийской акции приняли участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отправился в Обнинск, где отвечал на вопросы абонентов и рассказывал посетителям монобренда об инновационных телеком-услугах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин работал в салоне связи в Москве в ТЦ "Водный".

В "День открытых людей" сотрудники Tele2 не только консультировали старшее поколение в монобрендах, но и вместе с операторами обрабатывали обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправились в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники общались с абонентами в онлайн-каналах — мессенджерах WhatsApp и Viber.