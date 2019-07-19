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Интеллектуальные игры Спорт

В Самарской области пройдут Дни шахмат

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июля, в Международный день шахмат, в Самарской области стартуют Дни шахмат. В течение нескольких дней в городах и районах региона пройдут различные мероприятия, связанные с этой интеллектуальной игрой – теоретические мастер-классы от ведущих шахматистов, практическая часть в виде сеанса одновременной игры, а также турниры для участников разных возрастов, по итогам которых будут вручаться призы и подарки.

Данный проект реализуется уже четвертый год при поддержке депутата Госдумы, руководителя шахматных федераций ПФО и Самарской области Евгения Серпера.

Самарский регион в течение последних лет прочно закрепил за собой статус "локомотива" шахматного движения в Приволжском федеральном округе. В губернии ежегодно проводятся десятки соревнований. На протяжении восьми лет проходит международный турнир "Мемориал Льва Полугаевского". Для детей организован шахматный фестиваль всероссийского уровня "Жигулевские просторы". В 16-й раз прошло Всероссийское соревнование по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности.

По инициативе Евгения Серпера открыта "Шахматная гостиная Самарской области", где под руководством ведущих тренеров проводятся занятия для одаренных детей и начинающих шахматистов. Для обучения создана лучшая в области шахматная библиотека и приобретена полная коллекция компьютерных шахматных программ. Создан детский клуб, есть планы дальнейшего развития системы обучения в гостиной. В перспективе она может стать шахматным центром Самарской области, куда будут приезжать почетные гости, известные гроссмейстеры и тренеры, чтобы популяризировать этот вид спорта. Последнее время благодаря этой работе молодежь все больше вовлекается в интеллектуальный спорт, сохраняя традиции самарской шахматной школы.

"Игра в шахматы напрямую связана с повышением успеваемости детей, - отмечает Евгений Серпер. - Это подтверждают различные исследования, по результатам которых можно с уверенностью сказать, что увлечение шахматами позитивно влияет на уровень оценок школьников и в целом на развитие их мыслительных способностей. Основная задача в данном случае — не вырастить чемпионов, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим предметам. Для себя и своей дальнейшей жизни каждый ребенок в любом случае получит огромную пользу. Развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал региона и заложить надежную основу для развития во многих сферах жизни. Уверен, что проведение Дней шахмат в Самарской области также будет способствовать решению всех этих задач".

Дни шахмат пройдут в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Чапаевске, Октябрьске, а также в Сызранском, Ставропольском, Пестравском, Безенчукском, Красноармейском, Хворостянском и Приволжском районах Самарской области.

Международный день шахмат — всемирный профессиональный праздник шахматистов. Отмечается во всем мире с 1966 года по решению ФИДЕ (Всемирной шахматной федерации), основанной в этот день в 1924 году. ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъем уровня шахматной культуры и знаний. На сегодняшний день ее членами являются 188 национальных федераций. Шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира.

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