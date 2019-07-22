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Общество

В начале неделе в Самарской области пройдут кратковременные дожди с грозами

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале недели с приближением атмосферного фронта в Самарской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Приволжское УГМС.

Днем 22 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 26...28 °C.

Во вторник, 23 июля, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 12...17 °C. Днем возможна гроза, температура воздуха 24...29 °C.

В среду, 24 июля, ночью без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 12...17 °C. Днем температура воздуха 24...29 °C.

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