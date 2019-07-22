Команда Tele2 научит абонентов делиться гигабайтами без границ

Tele2 запускает рекламную кампанию в поддержку уникального предложения для своих абонентов. Tele2 первой на рынке дает клиентам возможность делиться своим интернет-трафиком с абонентами других регионов.

В новом рекламном ролике команда Tele2 учит абонентов отправлять интернет-трафик по всей России. Оператор вновь устанавливает "другое правило": теперь передавать гигабайты легко и бесплатно можно не только абонентам своего региона, но и клиентам Tele2 по всей стране.

Действие нового рекламного видео происходит в уже знакомом зрителю "Центре подготовки абонентов". Площадкой для съемок ролика стала штаб-квартира оператора в офисном парке Comсity. По сюжету инструкторы команды Tele2 вновь проводят абонентам тренинг — обучают их отправлять гигабайты тем, кому они нужны.

У Tele2 "другие правила", поэтому передача гигабайтов происходит мгновенно и бесплатно: "За пару свайпов можно отправить несколько гигабайтов". Но вдруг один из абонентов спрашивает: "А в другие города?" "Такого не делал никто и никогда", — с гордостью говорит босс команды Tele2. И резюмирует: "Пора переходить на новый уровень. Границ больше нет: только в Tele2 можно отправлять бесплатно по всей стране интернет". Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube.

Сервис "Делитесь гигабайтами" позволяет бесплатно передавать интернет-трафик другим клиентам Tele2. Теперь оператор стирает границы и предлагает делиться гигабайтами не только с абонентами домашнего региона, но и всей России.

Передавать интернет-трафик по всей стране могут абоненты открытой тарифной линейки "Мой Tele2", а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Поделиться можно как основным пакетом интернета, так и гигабайтами, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При необходимости срок действия подаренных гигабайтов легко продлить до 30 дней.

Гигабайтами удобно делиться через приложение "Мой Tele2". Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Также передача трафика доступна через личный кабинет на сайте и с помощью USSD-команды. Подробнее о предложении на сайте Tele2.