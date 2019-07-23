Губернатор провел встречу с представителями творческих союзов Самарской области

Во вторник, 23 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями творческих союзов Самарской области. Всего в регионе функционирует более 15 крупных объединений, работающих в сфере культуры и искусства.

"Сегодня встреча не просто с творческой интеллигенцией, а с людьми, на которых лежит особая ответственность по развитию культуры, — подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя представителей творческих профессий. — Я очень рад, что у нас складывается конструктивное взаимодействие".

Глава региона отметил, что творческие союзы зачастую работают на своём энтузиазме: "Понятно, что нужна помощь и поддержка со стороны правительства Самарской области, в том числе на проекты, инициированные творческими союзами, которые будут служить людям, региону и всей стране".

Председатель Самарской областной организации "Союз журналистов России" Ирина Цветкова напомнила участникам встречи о создании 17 лет назад Ассоциации творческих союзов Самарской области.

"Наша Ассоциация — это объединение единомышленников, занимающих важное место в культурной жизни губернии", — заявила Ирина Цветкова. Она напомнила, что Ассоциацией за эти годы было проведено множество масштабных и значимых мероприятий, благотворительных концертов, фестивалей, выставок, конкурсов, издавались книги и журналы, снимались фильмы: "Одним из первых мероприятий было участие во всемирной Акции памяти жертв мирового терроризма, которая переросла в общественный проект "Молодежь против терроризма". Особую значимость для жителей Самарской области приобрела акция "Благородство", призванная сделать общим достоянием благородные поступки наших земляков. Большой любовью жителей губернии пользуется конкурс "Таланты земли Самарской", только в прошлом году мы побывали в 17 муниципальных районах".

Председатель самарского "Союза художников России" Иван Мельников рассказал в том числе о развитии прикладного искусства в области и о том, что художники здесь сталкиваются с нехваткой мастерских. "Например, чтобы выткать гобелен, нужен большой станок высотой до 3 метров, такой в квартиру не поставишь. А оборудовать собственную студию — это дорого". Иван Мельников предложил оборудовать несколько студий, которые можно было бы сдавать художникам в краткосрочную аренду под конкретный проект.

Дмитрий Азаров идею тут же поддержал и предложил подумать над созданием коворкинг-центра для творческих людей, где бы они могли арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым оборудованием.

Председатель "Самарской областной писательской организации" Александр Громов отметил, что суммы грантов не менялись с 2003 года. "Если тогда мы могли на 250 тысяч рублей провести хорошее мероприятие в Самаре с приглашением знаменитых писателей из столицы, то сегодня что можно сделать на такие деньги?"

Глава региона согласился с писателем и поручил региональным министерству управления финансами и министерству культуры предусмотреть возможность увеличения субсидий некоммерческим организациям, и в том числе творческим союзам, на реализацию социально значимых мероприятий в сфере культуры и искусства, а также расширения грантовой поддержки на реализацию творческих инициатив с 2020 года.

Также губернатор поддержал предложение Александра Громова по созданию электронной библиотеки самарских авторов.

Также на встрече прозвучало предложение: творческие союзы должны активнее принимать участие по проведению мероприятий на улице Куйбышева, в те дни, когда она становится пешеходной. Губернатор идею поддержал и, в свою очередь, предложил каждому творческому союзу составить программу мероприятий на один день.

Речь зашла и о том, как можно использовать благоустраиваемые сегодня общественные территории в дальнейшем. Дмитрий Азаров предложил представителям творческих союзов участвовать в предзащите проектов по благоустройству общественных пространств, чтобы еще на этапе проектирования предусмотреть возможность для проведения там выставок, мастер-классов, уличных представлений.

"Нам надо думать, как эти пространства будут жить завтра, — отметил Дмитрий Азаров. — Если мы создаем дополнительные условия, стимулы для того, чтобы там творческие люди могли себя проявить, то такие проекты будут более востребованными".