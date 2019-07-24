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Интернет Транспорт и связь

МегаФон инвестировал в подготовку сети на объекте чемпионата WorldSkills 20 миллионов рублей

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон представил реализованный проект обеспечения надежной связью территории и корпусов МВЦ "Казань Экспо" за месяц до старта 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Телекоммуникационное решение основано на самых эффективных практиках обеспечения связью международных мероприятий и состоит из комбинации indoor (внутренние) и outdoor (внешние) базовых станций.

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности, за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечает антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов.

Архитектура связи создана с учетом особенностей программы мероприятия — 4-дневная соревновательная часть мирового чемпионата пройдет внутри павильонов, где будут сосредоточены не только 1600 молодых специалистов-участников, но и, по прогнозам, около 60 000 посетителей.

Площадь выставочного центра, на которой размещены стационарные и временные сооружения чемпионата, обеспечивается связью при помощи дополнительной уличной базовой станции.

"МегаФон выступает телекоммуникационным партнером чемпионата мира WorldSkills — 2019 и обеспечивает не только инфраструктурную, но и сервисную составляющую связи, предоставив пакеты услуг команде организаторов и волонтеров", — комментирует Дмитрий Кузнецов, директор Регионального отделения компании "МегаФон" по Татарстану.

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