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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров посетил школу №1 в Кошелев-парке

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре уже готовятся к учебному году. 1 сентября в Кошелев-парке откроется большая новая школа № 1. Ее строительство обошлось почти в миллиард рублей, 70% — средства федерального бюджета. Новую школу посетил губернатор Дмитрий Азаров.

Учебное заведение рассчитано на более 1300 детей, как сообщает телеканал "Россия 24". Школа оснащена всем необходимым. Для школьников предусмотрены два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, обустроены шесть спортивных площадок. Основной учебный процесс будет построен на применении новых технологий. В каждом кабинете для занятий установили интерактивную доску и видеоэкраны, в распоряжении школьников квадрокоптеры, 3D-принтеры и даже шлемы дополненной реальности. Аналогичное оборудование появится и в других школах региона.

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