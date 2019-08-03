Дмитрий Азаров обсудил с Еленой Лапушкиной ход благоустройства Самары

В пятницу, 2 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой Самары. Елена Лапушкина рассказала ему о благоустройстве дворов и общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

В 2019 г. в областной столице в рамках проекта благоустроят около 40 дворов, а также площади и скверы в разных районах: бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, сквер им. Фадеева. Все эти общественные пространства были выбраны большинством голосов самарцев с помощью рейтингового голосования.

Губернатор и глава города обсудили ход голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2020 году. Дмитрий Азаров вновь обратил внимание на то, что необходимо учесть пожелания граждан на всех стадиях реализации проектов. Глава региона отдельно обозначил вопрос организации площадок для выгула домашних животных, подчеркнув, что муниципалитету необходимо этим предметно заниматься и учитывать предложения граждан.

Просьбы о поддержке поступают и от приютов для безнадзорных животных. Дмитрий Азаров поручил мэру города уделить должное внимание работе с приютами, пригласить руководителей этих организаций и обсудить вопросы поддержки на муниципальном уровне. А если городским властям потребуется помощь региона, правительство готово ее оказать.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего использования наследия ЧМ — 2018. "Все дороги, общественные пространства, пешеходные зоны, тротуары, фасады, — все, что было создано, необходимо бережно сохранять", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил разработать решения по объектам, которые в преддверии ЧМ не привели в порядок и огородили заборами, прорабатывать индивидуальные решения, приводить фасады домов в порядок. Кроме того, необходимо отслеживать и реагировать на жалобы по появлению на прежних местах незаконных рекламных конструкций и торговых точек, которые ликвидировали в преддверии Чемпионата.

"Ни в одном городском округе Самарской области нет такого наследия, как в Самаре. Необходимо продолжать работу по восстановлению старинных зданий, ремонту фасадов", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Елене Лапушкиной провести совещание по вопросам сохранения наследия ЧМ. По его итогам муниципалитет сформирует перспективный план работ. "Регион готов вам помогать в этой работе", — подчеркнул губернатор.