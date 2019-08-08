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Пострадавший во время урагана ребенок попал в реанимацию

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе шестилетний мальчик пострадал от падения на него ветки дерева. ЧП произошло в понедельник, 6 августа, когда по многим населенным пунктам региона пронесся шквалистый ветер.

Фото: ru.wikipedia.org

По предварительным данным, стихия застала ребенка, когда он гулял около дома в поселке Мельзавод.

Сейчас мальчик находится в больнице им. Середавина. Как сообщили в медучреждении, его состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин сообщил, что уже принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 293 (халатность).

По его словам, дерево было сухостойным и находилось на территории общего пользования. "Это зона ответственности администрации сельского поселения и администрации района. Органы будут проверять были ли обращения по поводу этого дерева", — говорит прокурор.

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