Пострадавший во время урагана ребенок попал в реанимацию

В Богатовском районе шестилетний мальчик пострадал от падения на него ветки дерева. ЧП произошло в понедельник, 6 августа, когда по многим населенным пунктам региона пронесся шквалистый ветер.

По предварительным данным, стихия застала ребенка, когда он гулял около дома в поселке Мельзавод.

Сейчас мальчик находится в больнице им. Середавина. Как сообщили в медучреждении, его состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин сообщил, что уже принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 293 (халатность).

По его словам, дерево было сухостойным и находилось на территории общего пользования. "Это зона ответственности администрации сельского поселения и администрации района. Органы будут проверять были ли обращения по поводу этого дерева", — говорит прокурор.