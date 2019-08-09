Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к визиту Патриарха Кирилла

В пятницу, 9 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам подготовки к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выполнения работ по развитию с. Ташла Ставропольского района.

Участие в заседании принял Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, а также руководители министерств и ведомств региона, главы городов, представители общественных организаций.

Напомним, предварительное согласие посетить самарский регион Патриарх дал в августе прошлого года, во время личной аудиенции с губернатором и главой митрополии. Визит Его Святейшества ожидается в сентябре — на Рождество Богородицы. В рамках поездки Патриарх Кирилл планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары.

"Предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет историческим событием для Самарской области, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы с Митрополитом Сергием имели честь присутствовать на торжествах в Дивеево, где Патриарх подтвердил свою готовность к визиту на Самарскую землю". Глава региона отметил, что Святейший Патриарх высоко оценивает системную работу по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей, которая ведется в губернии. "Самарская митрополия, по его словам, занимает особое место в жизни русской православной церкви, это перспективная митрополия с развивающейся церковной жизнью. Наша задача — подтвердить высокую оценку Святейшего Патриарха, организовать его визит на самом высоком уровне", — обратился Губернатор к участникам совещания.

Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла. Это святое место является признанным центром паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей.

Основная задача планируемой реконструкции — сделать посещение источника удобным для многочисленных паломников. Сейчас в праздничные дни здесь выстраиваются огромные очереди к купелям, а площадка у часовни, где проводятся молебны в честь обретения иконы Ташлинской Божьей матери, не вмещают желающих.

В рамках последнего выездного совещания губернатор Дмитрий Азаров дал ряд поручений по доработке концепции реконструкции и благоустройства всего комплекса. "Мы должны определить конкретные направления деятельности сформированной рабочей группы по обустройству этого духовно-просветительского комплекса", — отметил глава региона. Он также предложил создать попечительский совет обители. Предложение было единогласно подержано всеми участниками встречи.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский поблагодарил Губернатора за работу по сохранению духовно-исторического наследия, восстановление храмов и приходов. "Я рад, что вы понимаете важность духовного воспитания детей, жителей нашего региона, — обратился к руководителю области Сергий. — Мы и впредь будем прикладывать совместные усилия для того, чтобы сохранять духовность и единство нашего народа".