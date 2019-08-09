Глава региона и руководство Сбербанка обсудили вопросы сотрудничества

В пятницу, 9 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством ПАО Сбербанк. Стороны рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся совместной работы регионального правительства и финансовой компании в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, оптимизации процессов финансового учета, поддержке занятости, развития кадрового потенциала.

Участие в обсуждении приняли первые заместители председателя правления банка Александр Ведяхин, Лев Хасис, а также председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко и министры правительства области.

"На протяжении многих лет у нас и ПАО Сбербанк выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития региона, — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. — Достаточно вспомнить Центр корпоративных решений, который был открыт в Тольятти. Это очень серьезный вклад в работу по расширению возможностей крупнейшего моногорода страны".

Глава региона также отметил, что Сбербанк проводит активную работу по внедрению современных технологий в различных сферах. "Здесь есть огромный потенциал для нашего сотрудничества", — выразил уверенность руководитель области.

"Самарская область — наш надежный и проверенный партнер, в том числе, в сфере государственно-частного партнерства. Сбербанк с удовольствием готов делиться своими инновационными продуктами", — отметил Александр Ведяхин.

Участники встречи отметили, что Сбербанк обладает рядом возможностей, способствующих достижению целей национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, в части внедрения "умных" технологий в различных сферах регионального хозяйства. Так, например, проект БРИС ЖКХ позволяет усовершенствовать систему контроля движения денежных средств и выстроить прозрачную систему расщепления платежей за коммунальные услуги. Проект предполагает формирование единого платежного документа и прямые расчеты жителей с поставщиками услуг.

По мнению руководства банка, это может повысить собираемость и прозрачность платежей, ускорить время расчетов. Дмитрий Азаров отметил, что ряд городов уже используют такой подход, однако это не носит массовый характер. Руководитель региона предложил апробировать подобную систему сбора платежей в новых возводимых жилых районах области в рамках реализации программы комплексной застройки территорий.

Кроме того, стороны обсудили вопросы внедрения ряда решений для эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Интересный проект, который банк уже реализует совместно с региональным правительством, заключается в применении подходов "умного офиса" в учреждениях социальной сферы. Его суть — в оснащении зданий самым современным оборудованиям по контролю параметров воздуха и систем обеспечения. Первым объектом соцсферы, в котором устанавливается такое оборудование, стал 402-й детский сад Промышленного района Самары.

"Системы телеметрии позволяют оперативно следить за показателями влажности воздуха, температурой. Это сильно снижает энергозатраты. Кроме того, при качественном климате внутри помещения, дети меньше будут болеть", — рассказал Александр Анащенко. Дмитрий Азаров отметил, что этот опыт обязательно нужно учитывать при разработке проектных решений и строительстве новых детсадов. Сейчас в регионе возводится более 20 дошкольных учреждений.

"Это незначительное финансовое увеличение сметной стоимости проекта, но с точки зрения дальнейшей эксплуатации это крайне важно для здоровья наших детей и для эффективного использования энергоресурсов", — отметил Дмитрий Азаров.

Также участники встречи обсудили возможность применения речевых технологий в сфере здравоохранения. Здесь Сбербанк и Центр речевых технологий разрабатывают решения в области распознавания речи: например, это голосовая запись на прием к врачу и расшифровка речи врача на приеме и автоматическое заполнение листа назначений. Это позволить сократить нагрузки на сотрудников регистратуры и медицинский персонал учреждений. Методика уже применяется уже в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам развития кадрового потенциала. Напомним, в регионе реализуется проект "Кадросфера", который был инициирован финалистами и победителями конкурса "Лидеры России". Платформа поможет жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям — специалистов высокого уровня — это своего рода социальная среда для людей, которые хотят учиться, работать и обмениваться опытом.

"Платформа "Кадросфера" вызвала интерес на федеральном уровне, — отметил Дмитрий Азаров. — Такого подхода не применял ни один регион, когда на территории субъекта России создается экосистема развития кадрового потенциала".

Губернатор напомнил, что в проект вовлечены более ста предприятий и тысячи жителей Самарской области. Сбербанк может оказать существенную поддержку, включившись в этот проект. Сбербанк на протяжении многих лет занимается развитием кадрового потенциала в рамках корпоративного университета, предоставляя услуги не только для работников корпорации, но и для государственных, муниципальных служащих, для тех предприятий, которые готовы использовать лучший опыт финансовой корпорации.

"Объединение усилий регионального проекта, который является одним из лучших в стране, и опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст синергию, — уверен Дмитрий Азаров. — Мы с удовольствием воспользуемся тем опытом, который накопили наши коллеги, и постараемся его интегрировать в нашем регионе".

"Проект "Кадросфера" — уникален в России и о нем говорят не только в Самарской области, но и в других регионах страны, — отметил Александр Ведяхин. — Мы с удовольствием включаемся в этот проект своими знаниями и специалистами. Нам тоже нужны таланты, поэтому мы заинтересованы в совместной работе".

Свои намерения по объединению усилий для развития кадрового потенциала руководство Сбербанк и Правительство области закрепили в меморандуме, который был подписан в рамках встречи.

Кроме того, Дмитрий Азаров пригласил финансовую корпорацию принять участие в реализации проекта по созданию научно-образовательного центра Самарской области мирового уровня. "Мы уже работаем с 15 вузами Самарской области, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — В части сотрудничества с региональным НОЦ мы готовы предоставить наши вычислительные мощности. Они позволят студентам и сотрудникам вузов получить доступ к новейшим компьютерным технологиям. Это даст дополнительный импульс для того, чтобы люди развивались, разрабатывали проекты и реализовывали их".