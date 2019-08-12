Дмитрий Азаров: "Есть опасение, что новостройки не будут востребованы"

При выполнении Самарской областью плана по вводу жилья на 2019 г. может возникнуть ситуация с невостребованностью новых площадей. Об этом в интервью tass.ru заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"У нас, как и у многих других регионов, есть некоторый "нависающий карниз" непроданного жилья. И есть опасение, что новостройки не будут востребованы", - сказал он.

Глава региона также отметил, что показатель по вводу жилья установлен от достигнутого: "Если сравнивать два региона, например, Нижегородскую и Самарскую области — у нас примерно одинаковый уровень валового регионального продукта, численность населения. При этом задача на текущий год по строительству и выводу жилья у нас выше почти на полмиллиона квадратных метров при сопоставимом уровне доходов населения. Ввод жилья в Самарской области должен быть увеличен почти в полтора раза! Получается, что регионы, которые прилагали больше усилий и больше работали, сейчас в менее выгодной ситуации с точки зрения исполнения показателей. Им придется прилагать больше усилий".