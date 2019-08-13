Трактор RSM 2375 — надежность, производительность, экономичность

Комплекс признаков, по которым земледельцы выбирают качественную сельхозтехнику, состоит из совокупности таких преимуществ, как надежность, производительность, экономичность. А если к ним добавить проходимость и тяговитость, то запрос приведет нас прямиком к трактору Ростсельмаш RSM 2375. С момента появления на рынке, он завладел умами и сердцами аграриев, для которых во главе угла стоит рациональность ведения сельского хозяйства.

Маневр и тяга

Наибольшее распространение трактор RSM 2375 получил в средних и крупных хозяйствах, нуждающихся в быстрой обработке больших площадей, именно для таких хозяйств создавалась эта машина. Трактор агрегатируют с почвообрабатывающими орудиями, предназначенными для основной и поверхностной обработки почвы, а также оборудованием для посевных работ. Он демонстрирует потрясающую тяговитость и проходимость, легко "таскает" массивные широкозахватные агрегаты, при этом ловко маневрирует в полях. Трактор имеет оптимальную стартовую развесовку по осям, что минимизирует пробуксовки и способствует легкой управляемости. При агрегатировании с орудием задняя ось догружается, и нагрузка распределяется равномерно.

Шарнирно-сочлененная рама трактора позволяет всем его колесам, за счет большого угла перелома по вертикали (30°), оставаться в зацеплении с грунтом даже на неровном рельефе. "При зацеплении есть упор и тяга, необходимые для эффективной работы", — отмечают механизаторы. Широкий излом по горизонтали (до 42°) обеспечивает наилучшую маневренность, равномерное распределение нагрузки на узел является залогом долговечности.

В фермерском хозяйстве Виктора Бугаева в поселке Герасимовка Алексеевского района трактор служит второй год. Сейчас хозяйство оформляет покупку еще одного трактора этой серии.

"В RSM 2375 реализованы все условия для комфортной работы механизатора: прекрасная обзорность, шумоизоляция, кондиционер, удобно расположены рычаги, кресло на пневматической подушке, управление интуитивно понятно. Трактор надежный. За все время работы показал себя только с лучшей стороны", — подчеркивает глава КФХ.

Машина комплектуется двигателем Cummins QSM 11, который не имеет себе равного по ресурсу при работе в тяжелых условиях, рассчитан на работу в "рваном" режиме при резкой смене нагрузок и в условиях высокой запыленности. Двигатель отличается скромным аппетитом и неприхотливостью к топливу за счет наличия фильтра с отстойником.

Как отмечают механики и инженеры хозяйств, RSM 2375 — образец чрезвычайно надежного и простого в ремонте трактора, который при должном уходе работает намного больше нормативного срока эксплуатации. В период гарантии ТО для тракторов данного класса выходит дешевле, чем для машин на рынке с двигателями сопоставимой мощности. Производитель дает гарантию 2 тыс. моточасов или 2 года.

В компании "Агроресурс" два трактора РСМ 2375 находятся в эксплуатации второй сезон, обрабатывая 14 тыс. га земли в Пестравском районе — озимая пшеница, ячмень, нут, овес. Как отмечает руководитель компании Петр Поздняков, машины надежные, в хозяйстве ими очень довольны.

"Оба трактора мы приобрели в компании "Ротор-лизинг", — рассказал он. — Покупка у официального дилера дала возможность получить технику по лучшей цене на рынке. Невысокая стоимость эксплуатации и полный сервис со стороны продавца делают владение этими машинами очень комфортным. Они трудятся весь сезон — весной заходят на боронование, затем цепляют культиваторы и сеялки, обрабатывают пары, осенью с их помощью мы пашем, рыхлим, сеем озимые. У дилера всегда имеются необходимые запчасти и расходники, техническое обслуживание выполняют высококвалифицированные специалисты. Все вопросы решаются оперативно, что крайне важно в разгар сезона, когда на счету каждый рабочий день и час".

Удивительно надежный и неприхотливый, тяговитый и недорогой в эксплуатации трактор Ростсельмаш 2375 делает работу механизатора простой и комфортной — эргономика кабины соответствует современным международным стандартам, а обслуживание требует минимума времени и сил. Исходя из совокупности всех вышеперечисленных преимуществ, трактор отлично вписывается в парки сельхозпредприятий, по праву занимая одно из самых почетных мест.

Реклама