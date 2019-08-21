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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров вновь вошел в совет по МСУ при президенте

МОСКВА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в обновленный состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ Владимира Путина от 19 августа размещен на портале правовой информации.

Совет сформирован из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Глава Самарской области вошел в региональную часть совета.

Отметим, что Дмитрий Азаров входил в состав совета в 2017-2018 годах.

Совет является совещательным и консультативным органом при главе государства. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики.

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