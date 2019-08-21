Дмитрий Азаров вновь вошел в совет по МСУ при президенте

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в обновленный состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ Владимира Путина от 19 августа размещен на портале правовой информации.
Совет сформирован из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Глава Самарской области вошел в региональную часть совета.
Отметим, что Дмитрий Азаров входил в состав совета в 2017-2018 годах.
Совет является совещательным и консультативным органом при главе государства. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики.