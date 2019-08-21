Дмитрий Азаров вновь вошел в совет по МСУ при президенте

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в обновленный состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ Владимира Путина от 19 августа размещен на портале правовой информации.