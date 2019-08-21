Дмитрий Азаров проверил благоустройство пр. Металлургов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 21 августа посетил АО "Арконик СМЗ".

Самарский металлургический завод уже 60 лет изготавливает продукцию для авиационной, космической, судостроительной, автомобильной, пищевой промышленности и нефтегазового сектора.

С 2016 г. на базе завода работает АО "АлТи Фордж" - совместное предприятие "Арконик СМЗ" и ВСМПО-АВИСМА. Компания производит продукцию не только из алюминиевых, но и из титановых сплавов. Открытие новых мощностей позволило создать дополнительно 117 рабочих мест и модернизировать оборудование.

В кузнечном производстве СМЗ работает вертикальный гидравлический пресс с максимальным усилием 75 тыс. тс. Это один из крупнейших в мире и России кузнечных прессов. В рамках программы модернизации его оснастили новой системой управления и новыми манипуляторами. Оборудование позволяет производить крупногабаритные штамповки массой до 3,5 т и поковки до 14,5 т.

Глава региона осмотрел уникальное производство, пообщался с сотрудниками завода. На предприятие активно трудоустраиваются молодые специалисты. Всего сегодня на заводе работает около 3 тыс. высококвалифицированных специалистов.

После осмотра производственных цехов губернатор встретился с руководством и ветеранами завода Иваном Житченко и Максимом Оводенко. В совещании участвовала и глава Самары Елена Лапушкина. В ходе обсуждения рассматривались благоустройство пр. Металлургов и установка памятника Павлу Мочалову.

Эскизы памятника выбирали на конкурсной основе. Работы представили шесть скульпторов. В жюри, определявшее лучший проект, вошли ветераны и сотрудники завода, почетные граждане Самарской области и архитекторы. "Тут была целая очередь из людей с завода, которые хотели проголосовать за варианты, - рассказал Максим Оводенко. - Они поддержали Салавата Щербакова - он проделал большую работу". Новая скульптура должна появиться около Дворца культуры "Металлург" уже осенью 2019 г., когда завершат благоустройство проспекта.

"Мы восстанавливаем уникальный облик района, созданного заводом по инициативе его руководителя, Павла Петровича Мочалова. К этой работе необходимо подходить крайне ответственно", - подчеркнул Дмитрий Азаров, проверяя ход работ. Руководитель области пообщался и с жителями микрорайона, попросив оценить преображение бульвара. По их мнению, новый облик центрального бульвара даст новый импульс развитию микрорайона Металлург. Особенно рады молодые мамы, которые уже сейчас гуляют здесь с детьми.