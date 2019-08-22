Дмитрий Азаров и Дмитрий Рогозин поздравили работников РКЦ "Прогресс" с успешным запуском

С космодрома Байконур 22 августа успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с антропоморфным роботом по имени Федор на борту. Поздравить коллектив РКЦ "Прогресс" в Самару прибыл гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым он встретился с руководством и специалистами предприятия и поблагодарил за успешную работу.

"Во-первых, хочу поздравить самарцев с успешным пуском. Ранним утром с Байконура стартовала ракета производства РКЦ "Прогресс". Это серьезный, большой успех, — отметил Дмитрий Рогозин. — Пуск был по сложности в два раза выше обычных пусков, потому что впервые проводились испытания "Союз МС", он нами впервые эксплуатировался для пилотируемого запуска на РН "Союз -2.1а". Все удалось, ракета сделала свою работу на твердую пятерку".

Стыковка корабля с российским сегментом МКС должна состояться утром в субботу. После этого космонавты разгрузят корабль — извлекут робота Фёдора и проанализируют информацию с датчиков телеметрии. Все данные используют при подготовке к следующему запуску ракеты-носителя: "У нас времени практически не осталось, 25 сентября будет последний пуск "Союз-ФГ" –самарской ракеты, после чего, начиная с октября этого года, всепилотируемые пуски будут проводить на РН "Союз-2.1а" с "Союзом МС", — пояснил руководитель Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что будет ходатайствовать о представлении сотрудников РКЦ к госнаградам: "Это действительно очень тяжелый и достойный труд, поэтому по итогам сегодняшнего пуска я буду ходатайствовать перед Президентом РФ о награждении ряда сотрудников Роскосмоса, в том числе сотрудников РКЦ "Прогресс", которые подготовили сложный испытательный пуск".

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Состоявшийся запуск является серьезным шагом вперед. "РКЦ "Прогресс" — флагман для России, для всей Самарской области. Каждый житель региона с большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие, радуются победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Мы понимаем, что во многом ритмичная работа предприятия, работа успешная, инновационная задаёт правильный темп, правильную орбиту развития всей области, — сказал Глава региона. — Мы осознаем, что по целому ряду позиций предприятию нужна региональная помощь. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов, связанных с развитием производства, с занятостью бывших сотрудников. Они находятся в зоне нашего пристального внимания".

Дмитрий Рогозин также отметил, что работа предприятия имеет огромное значение для многих сфер жизни человека: "Прогресс" сегодня стоит на двух ногах: ракетной энергии и энергии спутникостроения. Ракетное дело нужно для того, чтобы спутники выводить, а спутники нужны для того, чтобы собирать информацию, превращая ее в полезный для страны продукт оборонного значения, научного значения, и социального значения".

Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область успешно внедряет продукты аэрокосмической деятельности в социальной сфере: "Наш регион является пилотным субъектом ПФО, где реализуются проекты по использованию спутниковой системы ГЛОНАСС не только в мониторинге лесопожарной обстановки, но и в отслеживании несанкционированных валок, контроле за вывозом и размещением отходов, а также при контроле за градостроительной деятельностью".

После посещения РКЦ "Прогресс" Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили возможные направления сотрудничества региона и Роскосмоса, в том числе, вопрос о сотрудничестве госкорпорации с НОЦ Самарской области и передовыми промышленными предприятиями губернии.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Рогозин подчеркнул важность работы РКЦ "Прогресс" и региона в целом по изготовлению космической техники. "У РКЦ "Прогресс" есть очень большая перспектива в ракетостроении. Контракт у нас подписан, работы разворачиваются, — акцентировал внимание Дмитрий Рогозин. — Это по сути дела готовность к прыжку РКЦ "Прогресс" на рынке пусковых услуг, чтобы не упускать лидерские позиции, а наоборот, за счет новых изделий высокоэффективных, конкурентоспособных остаться на рынке. Мне кажется, это и для самарского региона, и для всей России крайне важно, вот так показывать характер в условиях санкций".