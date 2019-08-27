Самарская область и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве

Во вторник, 27 августа, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и госкорпорацией.

На основе документа "Роскосмос" будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона.

"Это еще один шаг к более тесному сотрудничеству нашего региона, в том числе Научно-образовательного центра и Роскосмоса", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Для нас Самарская область — близкая и родная, поскольку мы много там работаем, — отметил Дмитрий Рогозин. — Буквально на прошлой неделе я был в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Во время визита мы обсудили все наши совместные планы и сегодня зафиксировали в соглашении".

Роскосмос и входящие в его состав организации намерены активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, перспективных исследованиях и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

"Мы в полной мере будем получать новые знания и навыки. Также мы договорились о научном обмене: наши вузы в качестве лекторов будут посещать ведущие специалисты госкорпорации. Кроме того, в Самарской области мы будем проводить совместные с Роскосмосом конференции", — отметил губернатор.

Напомним, в конце мая 2019 г. индустриальным партнером НОЦа стала Госкорпорация "Ростех", теперь будет выстроено тесное взаимодействие и с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен "Институт регионального развития". Таким образом, в научно-образовательном центре области будут представлены все предприятия авиационно-космического кластера.

НОЦ был создан по инициативе губернатора. Сейчас продолжается системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов и промышленных предприятий в консорциум организации. Задачу о создании 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня по всей России поставил президент России Владимир Путин.

Кроме того, в рамках соглашения на базе регионального НОЦ создадут центры компетенций, лаборатории, конструкторскии бюро по тематикам приоритетных научных исследований в рамках Стратегии научно-технического развития страны. Также предусмотрена организация и развитие современных университетских кампусов, научных парков, центров компетенций, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

"Очень важно, что наши научно-практические разработки будут использоваться корпорацией в первоочередном порядке, — подчеркнул важность подписанного соглашения Дмитрий Азаров. — Конечно, это новый импульс развития всей научной школы и промышленности региона".

Соглашение также предполагает использование тематических сервисов в рамках федерального проекта "Цифровая Земля". Он дает возможность проводить мониторинг и наблюдение в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба.

Кроме того, в рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между АНО "Институт регионального развития" Самарской области и АНО "Корпоративная сетевая академия". Свои подписи под документом поставили руководители организаций Ольга Михеева и Елена Романова.

Соглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции "Вектор". Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников Госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения.

В рамках программы некоммерческие организации будут самостоятельно формировать технологический запрос для поиска перспективных проектов, проводить экспертизу отобранных идей, привлекая при этом ведущих экспертов в той или иной области.

"Корпорация "Ростех" является основным индустриальным партнером нашего научно-образовательного центра. И уже в рамках нашего сотрудничества мы создали межрегиональный Центр компетенций по повышению производительности труда, — отметил Дмитрий Азаров. — Соглашение было подписано весной и центр уже работает: первые специалисты проходят переподготовку". По мнению губернатора, повышение производительности труда — это ключевой элемент опережающего развития. "Неслучайно президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем послании, и во время "прямой линии" возвращался к этому. Это задача для каждого предприятия и каждого руководителя, а региональная власть этому содействует", — отметил руководитель области.