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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил готовность отправиться на МКС на самарской ракете

МОСКВА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил готовность отправиться на Международную космическую станцию на ракете, произведенной самарским РКЦ "Прогресс", если возникнет такая необходимость. Об этом он сообщил tass.ru, комментируя предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отправиться в космос.

"На самарской ракете я хоть куда! Я уверен в надежности ракет, которые выпускает флагманское предприятие Роскосмоса РКЦ "Прогресс". Родина прикажет — полечу", — сказал Азаров.

Ранее во время визита в регион Дмитрий Рогозин констатировал, что не полетит в космос из-за высокого роста, и в шутку предложил отправить туда самарского губернатора. Рогозин отметил, что для космонавтов имеется ограничение по росту в 1,8 метра и предположил, что Азаров подходит для полета.

Глава Самарской области отметил ТАСС, что по параметрам роста тоже не подходит. "У меня метр 82 [сантиметра]. Придумаю, что делать, чтобы нормативные параметры не помешали полету", — в шутку добавил губернатор.

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