Дмитрий Азаров посетил Новокуйбышевск с рабочим визитом

В среду, 29 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Новокуйбышевск. Он осмотрел объекты, благоустроенные по программе формирования комфортной городской среды, наградил победителей детского футбольного турнира и провел расширенное совещание по реализации нацпроектов.

В последние годы по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в ггороде благоустраиваются проспекты и дворы, появляются спортивные площадки, облагораживаются общественные пространства. Одно из них — парк Победы. В 90-е годы он пришел в запустение, но к 65-летию Великой Победы парк частично восстановили, оставив в неприкосновенности стилистические решения 50-х годов.

В парковой зоне появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха и велодорожки, здесь установили "умное" освещение и построили летний театр. По инициативе горожан в парке появилась аллея Героев, зеленые насаждения, фонтан на одном из двух озер. Отдельную территорию отвели под выставку военной техники, где ветераны вооруженных сил, члены местного отделения "Боевого братства" проводят с молодежью патриотическую работу.

Дмитрий Азаров отметил, что деятельность ветеранов ВС РФ имеет особое значение для юных россиян. "Мы даем знания, создаем условия: приводим в порядок и строим новые школы, детские сады. Такого масштаба давно не было. Но все это будет ни к чему, если мы не будем заниматься патриотическим воспитанием, если не воспитаем настоящих граждан России", — подчеркнул глава региона. Губернатор поблагодарил ветеранов за их стремление работать с молодежью, а также обсудил подготовку к 75-летнему юбилею Победы.

В ходе осмотра парка руководители города представили Дмитрию Азарову предложения по дальнейшему развитию рекреационной зоны. В частности, планируется засыпать высохшее озеро и на его месте установить аттракционы и новые площадки — детские и спортивные. Губернатор дал поручение обсудить инициативу с жителями и на основе этого принять "взвешенное решение".

Затем главе региона показали новый троллейбус белорусского производства, которыми обновят подвижной состав электротранспорта в Новокуйбышевске. Пока в город прибыла только одна такая машина. Всего до конца года их будет приобретено 15. 126 млн руб. на три года — выделены из областного бюджета.

"Дальше работу по обновлению электротранспорта мы продолжим, — сказал во время осмотра нового троллейбуса Дмитрий Азаров. — Во многом эта задача сегодня решается благодаря включенности жителей. Они высказали свое мнение — электротранспорту быть. Я поддержал и мы выделили деньги на приобретение транспорта".

Также во время поездки глава региона вручил медали победителям и призерам детского футбольного турнира на приз стадиона "Нефтяник". "Я рад, что этот турнир стал традицией, — отметил Дмитрий Азаров. — Я благодарен родителям этих замечательных мальчишек и тренерам, которые создают условия для развития массового и профессионального спорта, воспитывая тем самым новое здоровое поколение, поколение новокуйбышевцев, нацеленных на победы".

В завершении рабочей поездки Дмитрий Азаров провел расширенное совещание по исполнению национальных проектов в Новокуйбышевске. В докладах руководителей структурных подразделений администрации были озвучены как положительные моменты, так и недоработки, для исправления которых были даны соответствующие поручения.

Так, в Новокуйбышевске опережающими темпами идет реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Город демонстрирует один из лучших показателей по вводу жилья (74% от годового плана), схожая ситуация и в благоустройстве. Как доложил руководитель МП "Благоустройство" Сергей Игонин, уже завершены работы по благоустройству всех девяти запланированных дворовых территорий, к 1 августа — раньше установленного срока — сданы девять из 11 общественных пространств, за благоустройство которых в 2018 г. проголосовали новокуйбышевцы. Более того, эскизы и рисунки того, как жители видят ту или иную территорию, архитекторы использовали при составлении окончательных планов обновления общественных пространств. Особо стоит отметить, что жалоб от жителей к качеству благоустройства не было.

"Из общения с жителями, членами общественных советов понятно: нареканий нет — работы выполнены качественно, — констатировал Дмитрий Азаров. — Благодаря чему? Люди привлекались к проектированию, к определению концепции благоустройства и контролю качества выполнения работ. И есть результат".

Особое внимание на совещании привлек докладу директора гимназии № 1 Ларисы Слепцовой. На примере своего учебного заведения она показала значимость нацпроекта "Образование". Педагог акцентировала внимание на том, что реализация нацпроектов "влияет на сознание педагогов, на улучшение материально-технической базы и в конечном итоге сказывается на качестве образования". К примеру, гимназия № 1 стала пилотной по предмету "Технология". С внедрением новых методик и появлением современного оборудования ученики перестанут делать на уроках "стулья и табуретки", а займутся технологиями будущего — робототехникой, 3D-моделированием, биотехнологиями. Расширится содержание дополнительного образования, особый подход будет к формированию цифровой образовательной среды и "информационной гигиене" гимназистов.

"Есть глубокое понимание хода реализации национального проекта, задач, которые определены, есть соответственно и результат", — прокомментировал доклад Ларисы Слепцовой губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил неплохие показатели Новокуйбышевска по нацпроектам "Здравоохранение", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Культура". По последнему на совещании прозвучала информация, что заявка Новокуйбышевска по модельной библиотеке утверждена на федеральном уровне. На проект, грамотно обоснованный, будет выделено 10 млн рублей. "Совершенно очевидно, что Новокуйбышевск имеет все шансы выполнить самые жесткие показатели, установленные нацпроектами по нашей территории", — сказал Дмитрий Азаров.

Есть у города и "слабые места". Это связано с ремонтом дорог, созданием ясельных групп, наличием второй смены в двух школах города. По каждому из направлений губернатором были даны поручения по исправлению ситуации.

Подводя итоги, Дмитрий Азаров назвал диалог с управленческой командой города и представителями общественности содержательным и честным. "Разговор мне очень понравился. Думаю, что такая работа с населением, с общественными советами — это в перспективе путь к успеху, полное исполнение национальных проектов и всего задуманного", — резюмировал губернатор.