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Общество

Ночью в Самарской области опять обещают заморозки

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ночью 3 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Заморозки -0 ... -1°С пройдут местами в воздухе и на поверхности почвы.

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