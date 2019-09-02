Ночью в Самарской области опять обещают заморозки

В Самарской области ночью 3 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Заморозки -0 ... -1°С пройдут местами в воздухе и на поверхности почвы.
В Самарской области ночью 3 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Заморозки -0 ... -1°С пройдут местами в воздухе и на поверхности почвы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.