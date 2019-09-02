340 тыс. школьников губернии начали новый учебный год

В понедельник, 2 сентября, в Самарской области 340 тыс. учеников отправились в школы — почти 39 тыс. из них впервые. В Самаре в честь самых юных школьников прошла общегородская линейка первоклассников, в которой принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я очень рад, что в Самаре и области есть такая традиция — приглашать и чествовать первоклассников, тех замечательных мальчишек и девчонок, которые сегодня сделали первые шаги в прекрасную страну знаний, — обратился к ребятам глава региона. — Вас в эту страну поведут замечательные наставники. Я поздравляю родителей: мам и пап, бабушек и дедушек с первым днем ваших замечательных детей в школе, с первым шагом во взрослую жизнь".

Сегодня же глава региона поздравил с новым учебным годом воспитанников самарской гимназии № 3. В этом году для учебного заведения линейка стала 55-й в истории.

Сегодня гимназия является одной из лучших в Самарской области. По итогам 2018 года она стала абсолютным победителем конкурса "Успешная школа России", чуть ранее ее отметили как лучшее учебное учреждение на конкурсе "100 лучших предприятий и организаций России" и на конкурсе "Школа высоких технологий".

Важной вехой в истории гимназии стал первый выпуск заочной физико-математической школы при МФТИ. Успехи самарского учебного заведения отмечены и за рубежом — она является ассоциированной школой ЮНЕСКО, находится под патронажем Посольства Франции в России, входит в сеть билингвальных школ. Каждый четвертый выпускник в 2019 году получил медали за особые успехи в учебе, 22 — защитили дипломы билингвальной секции при Посольстве Франции в РФ, гимназия подготовила множество победителей и призеров региональных и федеральных предметных олимпиад.

"Мы надеемся, что новый учебный год станет для нас еще более успешным, ярким и запоминающимся, потому что вы самые лучшие дети на свете", — обратилась к гимназистам директор Светлана Ильина.

С Днем знаний учащихся, их родителей и педагогический коллектив поздравил губернатор. "Третья гимназия — одна их ведущих школ нашего города и Самарской области. Вам всем повезло здесь учиться", — отметил Дмитрий Азаров.

"Вы замечательные, взрослые, умные, целеустремленные. У абсолютного большинства из вас уже есть цель, которую вы себе наметили. Нужно собраться и в этом году как следует подготовиться к экзаменам, чтобы там были только те отметки, которые вы хотите и ваши родители, — напутствовал губернатор выпускников этого года. — Уверен, все у вас получится".