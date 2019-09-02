В регионе школьники будут изучать новый предмет "История Самарского края"

В понедельник, 2 сентября, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции о ходе реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Одними из главных стали вопросы строительства новых школ и детских садов. Участие в заседании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, среди них — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале совещания премьер-министр поздравил всех школьников, студентов и их родителей, а также всех работников образования с началом нового учебного года. В этом году у России почти 2 млн первоклассников, свои двери открыли более 170 школ. Строительство еще порядка 200 образовательных учреждений на стадии завершения, свою работу они начнут уже с 1 сентября 2020 года.

"Развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число учеников выросло почти на 1 млн человек", — отметил Дмитрий Медведев.

В Самарской области за парты сядет 340 тыс. учеников, среди них почти 39 тыс. первоклассников. Две новые школы, построенные по нацпроекту "Образование" — в поселках Стройкерамика и Придорожный, — уже начали свою работу. Еще одно образовательное учреждение будет построено к концу года.

Глава российского кабинета министров также отметил, что с 2016 по 2021 гг. на возведение новых зданий, с учетом региональных бюджетов, предусмотрены значительные средства — более 200 млрд рублей. За это время было уже создано свыше 155 тыс. новых мест.

Начиная с этого года, во многих школах страны вводятся новые предметы, создаются классы с высокотехнологичным оборудованием. "К концу 2024 года таких "Точек роста" должно стать 16 тысяч, — обратил внимание участников совещание премьер-министр. — В этом учебного году такие центры открылись приблизительно в 2 тыс. сельских школах. Надеюсь, что это станет хорошим подарком ко Дню знаний".

Школьники Самарской области теперь будут изучать новый предмет "История Самарского края", в рамках которого запланировано множество экскурсий по музеям и выставкам губернии. Также в этом году откроется 45 "Точек роста", которыми будут охвачены более 15 тыс. учеников.

Особое внимание Дмитрий Медведев уделил дошкольному образованию. Он отметил, что за последние годы в регионах страны создано более 1 млн мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас стоит задача по обеспечению доступности детских садов для малышей. К 2021 году планируется создать 235 тыс. дополнительных мест для детей до 3 лет.

Сейчас в Самарском регионе одновременно строится и реконструируется 28 детских садов, 17 из которых будут открыты уже в этом году. Всего за время реализации национального проекта в регионе планируется создать более 7 тысяч дополнительных мест, больше половины — для детей в возрасте до 3 лет.