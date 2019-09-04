"Т Плюс" планирует вложить более 4,5 млрд руб. в модернизацию Самарской ТЭЦ

"Т Плюс" планирует вложить 4,5-4,8 млрд руб. в модернизацию Самарской ТЭЦ, которая попала в предварительный список проектов по итогам конкурса программы модернизации ТЭС на 2025 г., пишет ria.ru со ссылкой на председатель правления, исполняющего обязанности генерального директора "Т Плюс" Андрея Вагнера.

"Пока у нас один блок, на Самарской. Это 124 МВт, это порядка 4,5-4,8 млрд рублей", — сказал Вагнер.

В предварительный список проектов модернизации ТЭС на 2025 г., которые отбираются на конкурсной основе, включен проект Самарской ТЭЦ. Модернизация будет включать комплексную замену паровой турбины. Ввод модернизированной мощности предполагается с 1 октября 2025 года.