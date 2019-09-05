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Губернатор Власть и политика

В селе Алькино появится новый детсад

ПОХВИСТНЕВО. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Похвистневском районе. Здесь глава региона осмотрел ряд социальных объектов, которые строятся по нацпроектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным.

Фото: samregion.ru

В начале дня руководитель области проверил, как идет строительство детского сада "Улыбка" в селе Алькино. Работы проводятся в рамках национального проекта "Демография". Напомним, в этом году на территории всего региона строится и реконструируется одновременно 28 зданий, 17 из которых откроются уже к концу этого года.

Строительство детсада в Алькино было задумано еще 5 лет назад, однако работы так и не были начаты из-за недостаточного финансирования. После того, как жители и районные власти обратились к губернатору, на строительство были выделены средства. Общая стоимость строительства учреждения дошкольного образования составила почти 114,5 млн рублей.

Новый детский сад рассчитан на 90 мест. Посещать его будут малыши из самого Алькино и двух соседних сел. В детский сад уже завезли мебель и оборудование. Планируется, что учреждение заработает уже в ближайшее время.

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