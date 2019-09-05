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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров ознакомился с работой ФОКа в Похвистневском районе

ПОХВИСТНЕВО. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, во время рабочей поездки в Похвистневский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ФОК "Сириус" в селе Савруха.

Фото: samregion.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в мае этого года, хотя строительство его велось с 2014-го. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал единоборств. Сейчас в "Сириусе" занимается 260 ребят, предпочтение отдается игровым видам спорта — футбол, баскетбол, волейбол, есть секции конного спорта и лыжных гонок, на базе ФОКа также занимаются девушки-чирлидеры.

115 подростков занимаются в Саврухе единоборствами, среди них есть участники крупных соревнований — чемпионы области по универсальному бою, панкратиону. Немаловажно, что ребята постарше — победители различных соревнований — не уезжают, а работают в родном селе инструкторами и тренерами.

ФОК в Саврухе входит в детско-юношескую спортивную школу при Подбельской средней школе им. Героя Советского Союза Н. С. Доровского, поэтому с ребятами занимаются опытные тренеры. Такой подход приносит результаты. Несколько парней и девчонок уже играют за различные сборные, команда села играет в первенстве "КЭС-баскет".

Артем Ярхунин в прошлом году стал чемпионом первенства Приволжского федерального округа в составе сборной региона, а уже в сентябре готовится играть за сборную Отрадного в первенстве области. "Баскетбол — лучшая игра с мячом, — рассказал губернатору спортсмен. — В футбол можно играть полтора часа, а счет будет 0-0. Здесь же несколько секунд — и ход игры может кардинально измениться. Там скучновато, здесь же азарт, адреналин".

Дмитрий Азаров пожелал Артему и другим баскетболистам удачи в спортивной карьере, отметив, что в селе созданы очень хорошие условия для тренировок.

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