Губернатор оценил мастерство пахарей Похвистневского района

В четверг, 5 сентября, в завершении рабочей поездки в Похвистевский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на полях АО "Северный ключ", где полным ходом идет уборка кукурузы. Глава региона также посетил соревнования механизаторов района.

Первые соревнования среди механизаторов района были проведены в прошлом году и оказались интересными и востребованными. Главное, что должен сделать пахарь — качественно и быстро вспахать определенный участок поля.

На старт вышло десять механизаторов на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусными плугами. Их напутствовал Дмитрий Азаров: "Сегодня победит один человек, но точно не будет проигравших, потому что каждый из вас является мастером своего дела, человеком, преданным родной земле".

В "гонке" мастеров сильнейшим оказался пахарь из села Подбельск Антон Станин. Его борозды судьи признали "самыми качественными и глубокими". Сказался многолетний опыт — впервые в кабину трактора 29-летний победитель сел в шесть лет.

В завершении рабочего дня Дмитрий Азаров проверил ход уборки кукурузы на полях АО "Северный ключ" из кабины комбайна CLASS "Ягуар". Эта современная машина справляется с уборкой любых культур, дает стабильное качество и высокую производительность.