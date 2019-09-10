Регион завершает подготовку к отопительному сезону

В понедельник, 9 сентября, на оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с руководителями министерств и ведомств региона обсудили вопрос по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов.

По данным министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Маркова, на сегодняшний день к отопительному сезону готовность жилищного фонда составляет 93,4%, котельных — 96,2%. Готовность социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов и учреждений культуры, — в среднем по региону — находится на уровне 90%.

Но пока не все муниципальные образования готовы к новому отопительному сезону. Среди отстающих — Похвистнево и Сызрань, а также Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Приволжский и Сызранский районы.

"Подготовка к отопительному сезону — это важнейшее направление работы, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращая внимание руководителей территорий. — Необходима максимальная концентрация на этом вопросе. Остались буквально считанные дни до начала отопительного сезона". Глава региона также предупредил всех: в случае срыва отопительного сезона будут приняты самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел, не взирая на должности и былые заслуги.

Отдельное внимание участники оперативного совещания уделили вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в городах области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". По ряду объектов есть отставание от графиков, обозначенных губернатором — все работы должны были завершиться еще 1 сентября.

Сергей Марков отметил, что приведение в порядок общественных пространств не завершено в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске и Октябрьске — готовность здесь составляет 75%. "По прогнозам все работы завершатся до конца сентября", — заверил руководитель регионального минэнерго и ЖКХ.

"Мы с вами вместе сроки устанавливали, исходя из того, что люди, вернувшись к 1 сентября из отпусков, должны увидеть готовые площадки. Но, к сожалению, этого не произошло, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Проанализируйте, где и по какой причине на этих территориях упустили сроки. Главная задача — до конца месяца завершить все работы".