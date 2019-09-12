До конца года в Тольятти появится 545 новых мест в яслях

В этом году в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография" в Тольятти будет открыто 545 ясельных мест и еще 480 в следующем году. Об этом в среду, 11 сентября, в ходе визита в тольяттинский детский сад "Алиса", где открылась новая ясельная группа, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я рад, что мы открыли еще одну дополнительную ясельную группу для наших малышей, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к родителям дошкольников. — Я очень рад видеть улыбки детей и родителей! Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создавать больше мест для детей именно до трех лет. Чем больше будет таких групп, тем увереннее вы будете чувствовать себя, дорогие родители! Вы сможете не беспокоиться за своих деток и спокойно выйти на работу".

Всего в дошкольном образовательном учреждении функционирует 22 группы, в том числе две для детей от двух до трех лет, семь — общеразвивающей направленности и 13 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми нарушениями речи.

Детский сад "Алиса" посещают 387 детей, из них 190 — дети с нарушениями речи. Логопедия — одно из приоритетных направлений работы учреждения. Здесь созданы комфортные условия для развития и оздоровления детей, насыщенная игровая и развивающая среда.

Группы и помещения оснащены всеми необходимыми техническими средствами, в том числе и современным оборудованием: интерактивные доски, приставки, специализированные логопедические комплексы. В детском саду есть два музыкальных зала и два спортзала, плавательный бассейн, компьютерный класс, изостудия, зимний сад и даже этнографический музей.







