Регион готовится к масштабному празднованию 75-й годовщины Победы

В четверг, 12 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел второе расширенное заседание оргкомитета "Победа".

Представители ветеранских и молодежных организаций, главы муниципалитетов, члены облправительства, представители силовых ведомств и духовенства обсудили ход подготовки к празднованию в Самарской области 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Председателем Всероссийского оргкомитета "Победа" стал президент страны Владимир Путин, региональный оргкомитет в Самарской области возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

"Подготовке к юбилею уделяется огромное внимание в масштабе всей страны. Стоит задача провести в Самарской области весь комплекс мероприятий 75-й годовщины на самом высоком уровне. Сделать торжества поистине всенародными — для всех нас дело чести. Это прямая ответственность представителей власти, священный долг граждан России, людей, помнящих и чтущих великий подвиг своих земляков", - отметил Дмитрий Азаров.

При этом губернатор подчеркнул, что очень важным является вовлечение в процесс самих граждан. Именно на основе их предложений и идей сегодня уже сформирована концепция празднования юбилея до 6 мая 2020 года. В течение года документ продолжит дополняться конкретными мероприятиями и инициативами.

И. о. руководителя администрации губернатора региона Юрий Рожин рассказал, что в течение лета в регионе создали 11 межведомственных рабочих групп, которые курируют вопросы по улучшению социально-экономического положения ветеранов, подготовку и проведение праздничного Парада, организацию культурных мероприятия, встречу иностранных делегаций.

Главам муниципалитетов было поручено детально проанализировать условия жизни и потребности всех ветеранов войны, понять, какая помощь им необходима, чем может помочь местная власть, а к каким вопросам необходимо подключить регион.

Также стояла задача инвентаризировать все мемориальные комплексы и воинские захоронения солдат Великой Отечественной. Как доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, по состоянию на 1 сентября 2019 года в регионе учтено 980 мест захоронений, на которых покоятся останки более 3 тыс. участников ВОВ.

В ходе инвентаризации было выявлено 107 ранее неоформленных мест захоронений. Их поставили на учет муниципалитетов и паспортизировали. Что касается мемориалов, то всего их в регионе 1201, из них 633 объекта требуют ремонта. В основном работы проводятся силами органов местного самоуправления, однако 13 муниципалитетов попросили финансовой помощи у регионального правительства.

"Важно сделать все качественно, на совесть. Без участия региональной казны этот вопрос решить будет сложно, я это понимаю. Мы обязательно поддержим работу муниципалитетов в этом направлении, — пообещал Дмитрий Азаров. — Но крайне важно вовлекать и жителей в эту работу. Не все здесь решается за деньги".

О работе по восстановлению и ремонту мемориалов, а также приведениями в порядок воинских захоронений отчитались руководители крупнейших городов региона — Самары, Тольятти, Сызрани.

Губернатор напомнил главам муниципальных образований, что многие инициативы они могут реализовать через проект "СОдействие". В этом году 26 предложений от жителей по созданию памятных мест уже реализуются на общую сумму в 22 млн рублей.

"Для достижения нужного результата одним из важнейших принципов для нас является постоянное внимание к инициативам жителей Самарской области, предложениям общественных организаций по разным направлениям подготовки к празднику", — отметил губернатор.

Одно из таких предложений, прозвучавших на первом оргкомитете — об установке памятника солдатке в Тольятти. Заместитель главы города Игорь Ладыка рассказал, что идея установки такого памятника нашла большой отклик как у самих жителей Тольятти, так и у профессиональных скульпторов.

В ближайшее время в городе будет проведен конкурс эскизов монумента. Дмитрий Азаров поручил провести все подготовительные мероприятия как можно скорее, чтобы успеть установить памятник ко Дню Победы.

В целом, за период, прошедший с первого заседания, в оргкомитет поступило много инициатив. Заместитель председателя Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Динара Ибрашева рассказала об идеях юных жителей региона, которые они предлагают реализовать в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Большинство инициатив молодежь выработала на прошедшем в этом году форуме "iВолга 2.0". Его участники предложили уделять больше внимание образовательным и просветительским мероприятиям, направленным на сохранение памяти о ВОВ: проводить исторические реконструкции, квесты, показывать фильмы о войне и т. д. В год празднования юбилея ребята предлагают устроить масштабную акцию "Свеча памяти" на 4 очереди самарской набережной.

Также участникам заседания был презентован молодежный проект "Внутри Истории". О нем доложила председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина. С помощью оборудования виртуальной реальности жителям области предложат ощутить себя внутри ключевых моментов Великой Отечественной, чтобы они своими глазами увидели эти исторические события.

Передвижной комплекс с оборудованием можно будет возить по школам, ветеранским организациям и т. д. Дмитрий Азаров отметил, что этот проект может заинтересовать подрастающее поколение, но нужен качественный, выверенный с историками контент. Он поручил поскорее дать старт этой работе, ведь времени до юбилея остается немного.

Стартом юбилейных мероприятий станет Парад Памяти 7 ноября 2041 года, который является визитной карточкой нашего города как "Запасной столицы" страны. Центральная тема следующего парада — судьба солдата. К этому событию будет подготовлена интерактивная карта, на которой все жители области смогут найти истории своих земляков, защищавших Родину на полях ВОВ. Губернатор поручил муниципалитетам вместе с жителями подумать и выбрать истории, которые найдут свое отражение на интерактивной карте.

Завершая заседание, губернатор подчеркнул, что работа оргкомитета должна вестись в ежедневном режиме. Следующее совещание планируется провести не позднее середины ноября.