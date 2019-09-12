Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме-2019

В четверг, 12 сентября, начал работу третий Московский финансовый форум. Главная тема обсуждения этого года — "Российская экономика: возможности для опережающего развития". В первый день форума в его работе принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Большое внимание на форуме было уделено вопросам реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Как отметил Дмитрий Азаров, несмотря на то, что первый год традиционно является самым непростым в любых масштабных начинаниях, у региона уже есть положительные итоги реализации нацпроектов.

На сегодняшний день 45 показателей из 158 запланированных на этот год исполнены на 100%.

"Важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества образования его детей как в период дошкольного, так и общего образования, реализации профессиональных возможностей, для повышения уровня доходов", — подчеркнул губернатор.

Подводя итоги выступления, глава Самарской области подчеркнул: "Самое главное, что на финансовом форуме я бы хотел сказать — нам хватит говорить про деньги. Пора говорить о погонных и квадратных метрах, о количестве новых мест в детских садах, о построенных школах, новых больницах и ФАПах. Именно этими, понятными людям параметрами, мы должны оперировать при работе над национальными проектами".