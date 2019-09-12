16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме-2019 Регион готовится к масштабному празднованию 75-й годовщины Победы До конца года в Тольятти появится 545 новых мест в яслях Регион завершает подготовку к отопительному сезону Дмитрий Азаров раскритиковал Сергея Анташева за экологическую обстановку в Тольятти

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме-2019

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 сентября, начал работу третий Московский финансовый форум. Главная тема обсуждения этого года — "Российская экономика: возможности для опережающего развития". В первый день форума в его работе принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Большое внимание на форуме было уделено вопросам реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Как отметил Дмитрий Азаров, несмотря на то, что первый год традиционно является самым непростым в любых масштабных начинаниях, у региона уже есть положительные итоги реализации нацпроектов.

На сегодняшний день 45 показателей из 158 запланированных на этот год исполнены на 100%.

"Важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества образования его детей как в период дошкольного, так и общего образования, реализации профессиональных возможностей, для повышения уровня доходов", — подчеркнул губернатор.

Подводя итоги выступления, глава Самарской области подчеркнул: "Самое главное, что на финансовом форуме я бы хотел сказать — нам хватит говорить про деньги. Пора говорить о погонных и квадратных метрах, о количестве новых мест в детских садах, о построенных школах, новых больницах и ФАПах. Именно этими, понятными людям параметрами, мы должны оперировать при работе над национальными проектами".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6