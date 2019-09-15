Дмитрий Азаров провел заседание Совета по межнациональным отношениям

В субботу, 14 сентября, в Самаре в рамках проведения областного Дня дружбы народов состоялось расширенное заседание регионального Совета по межнациональным отношениям. В нем приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители крупнейших национальных объединений и культурных центров региона.

На заседании обсудили самые насущные вопросы, в том числе возрождение ряда форм взаимодействия и культурного обмена, создание парка Дружбы народов.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров отметил: "Наша крайне важная задача состоит в том, чтобы жители Самарской области как можно больше узнавали о культуре разных народов. Зачастую незнание рождает фобии. Но чем больше мы узнаем о значении той или иной традиции, обычая, тем больше интереса и уважения это вызывает".

В числе главных приоритетов стратегии государственной национальной политики Дмитрий Азаров назвал обеспечение прав и сохранение самобытности народов. "Мы видим, к чему приводит безответственная внешняя политика некоторых государств, калечащая судьбы миллионов людей, поэтому нам как никогда нужно сконцентрировать усилия на консолидации нашего общества, уверенном движении вперёд ради сильной, процветающей России, во благо каждого гражданина страны. Если мы проявим единство, монолитность, тогда у нас будет возможность активно решать проблемы региона", — сказал губернатор.

Председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев рассказал о ходе строительства парка Дружбы народов в Самаре. Это архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Каждое подворье занимает равную площадь — 5 соток. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, в котором будут концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. В парке Дружбы народов также будет построен ЗАГС.

В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тыс. человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать до 2,5 тыс. экспониаторов. За основной территорией этого общественного пространства будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта. В парке Дружбы народов также планируется проведение экскурсий, концертов.

Председатель "Союза народов Самарской области" попросил у правительства региона поддержки в благоустройстве внутреннего убранства комплекса, чтобы открыть его уже в следующем году. Дмитрий Азаров поручил организовать выездное совещание на строительной площадке, чтобы посмотреть, чем можно помочь застройщику.

В ходе совещания глава региона поддержал инициативу возродить фестиваль народного творчества "Венок дружбы" и поручил профильному департаменту в кратчайшие сроки заняться этим вопросом. Кроме того, Дмитрий Азаров призвал участников совещания активнее участвовать в проекте по поддержке гражданских инициатив "СОдействие", который поможет национальным объединениям реализовать проекты в сфере творчества, благоустройства или социальной сфере.

"Мы по проекту выделяем более 200 млн руб. на поддержку гражданских инициатив, ни один регион таких средств не выделяет. Каждый из вас может получить грантовую поддержку в рамках этого проекта, я вас приглашаю к участию".

Также губернатор одобрил идею по организации межнационального интернет-тв и поручил создать такой проект. "Мы в своей работе не должны забывать, что главная наша задача — это сохранение культуры", — отметил глава региона в завершении совещания.

По итогам живого обсуждения были выработаны идеи и предложения по укреплению и развитию межнационального сотрудничества в регионе. Решено создать группу, которая будет заниматься вопросами миграции. О целевом направлении других групп глава региона предложил подумать и озвучить предложения на следующем Совете.