К консорциуму НОЦ Самарской области присоединился политехнический университет Петра Великого

В понедельник, 16 сентября, в рамках первой инжиниринговой конференции одним из ключевых событий деловой программы стало подписание ряда важных соглашений, которые дадут новый стимул деятельности научно-образовательного центра Самарской области.

К консорциуму регионального НОЦа, согласно подписанному документу, присоединился ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого". Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп, курируемых вузом.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Институт регионального развития", управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области и ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого".

Решено, что стороны объединят свои усилия для реализации максимально взаимовыгодного взаимодействия в части организации исследований и разработок мирового уровня для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, содействия подготовке кадров под реальные запросы индустриальных партнеров.

Еще одним важным событием стало подписание соглашения между АНО "Институт регионального развития" и ООО "Рус М" - резидентом Сколково, партнером "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В рамках сотрудничества стороны будут осуществлять взаимодействие, создавая условия участникам НОЦ Самарской области для реализации совместных проектов (в том числе инвестиционных) с привлечением организаций реального сектора экономики (индустриальных партнеров) в целях формирования и исполнения программы деятельности регионального НОЦ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что подписанные документы стали основой для дальнейшего технологического развития региона. "Для того чтобы экономика региона, основные кластеры, в которых Самарская область лидировала в прежние годы, развивались, мы должны выстраивать очень серьезную инжиниринговую платформу", - подчеркнул руководитель области.

Способствовать решению этой важной задачи будут ведущие университеты не только Самарской области, но и России. "Без создания инжиниринговой платформы невозможно опережающее технологическое развитие. Об этом мы будем не просто мечтать, а уже разрабатывать конкретные планы действий, в том числе для наших предприятий, - обратил внимание губернатор. - Университет Петра Великого - настоящий лидер, поэтому мы приняли совместное решение, и вуз вошел в консорциум с научно-образовательным центром Самарской области. Мы привлекаем лидеров в наш НОЦ для того, чтобы со временем он не просто достиг мирового уровня, а стал мировым лидером".

По мнению ректора Петербургского политехнического университета, Самарский регион является одним из лидеров в области науки и технологий. "Университету интересно будет работать с научно-образовательным центром региона - это квинтэссенция передовых инженерных разработок, которые там будут реализовываться, и образовательных программ, - подчеркнул Андрей Рудской. - Здесь мы видим абсолютно полное понимание со стороны губернатора и его стремление объединить усилия. Уверен, наши ученые и преподаватели приложат все усилия, чтобы Самарская область не просто процветала, но и стала лидером индустриального и научного развития в России".