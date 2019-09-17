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Футбол Спорт

"Крылья Советов" объяснили отказ от авиаперевозчика

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" отказались от услуг пермского авиаперевозчика - ООО "Урал-Менеджмент" - из-за финансовой непрозрачности компании. Об этом заявили в клубе в ответ на запрос Волга Ньюс.

Фото: www.kc-camapa.ru

"Прекращение отношений с указанной кампанией связано с несоответствием компании "Урал-Менеджмент" одному из основополагающих принципов работы ПФК "Крылья Советов", а именно полной финансовой "прозрачности" наших контрагентов. Сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества возникли у клуба после получения соответствующей негативной информации о финансовой отчетности "Урал-Менеджмент" из Федеральной налоговой службы", - отметили в клубе.

При этом в "Крыльях" заявляют, что долг по ранее оказанным услугам не отрицают и заранее уведомляли компанию, что готовы продолжить "обсуждение финансовой составляющей взаимоотношений после урегулирования всех вопросов с ФНС".

В клубе также назвали домыслами слова руководителя "Урал-Менеджмента" Петра Зубарева о том, что замена авиаперевозчика связана со сменой руководства "КС".

"Благодаря смене перевозчика клубу удалось сократить расходы на существенную сумму", - добавили в "Крыльях".

Напомним, 9 августа самарский арбитраж удовлетворил иск "Урал-Менеджмента" к "Крыльям Советов" на 6,6 млн рублей. Долг образовался в мае-июне 2019 года. По словам директора ООО Петра Зубарева, ранее его компании около шести лет оказывали клубу услуги по чартерным авиаперевозкам.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Урал-Менеджмент" действует со 2 июня 2017 года. Гендиректором и единственным владельцем выступает Петр Зубарев. Уставный капитал компании - 10 тыс. руб., выручка в 2017 г. (более поздних данных пока не опубликовано) - 7,4 млн руб., чистая прибыль - 77 тыс. рублей. Ранее Зубарев владел ООО "ПМ-Аэро", ООО "Поволжье-Менеджмент НН" и ООО "ГК "Поволжье менеджмент". Эти общества были ликвидированы в 2018-2019 годах.

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