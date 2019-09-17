"Крылья Советов" объяснили отказ от авиаперевозчика

"Крылья Советов" отказались от услуг пермского авиаперевозчика - ООО "Урал-Менеджмент" - из-за финансовой непрозрачности компании. Об этом заявили в клубе в ответ на запрос Волга Ньюс.

"Прекращение отношений с указанной кампанией связано с несоответствием компании "Урал-Менеджмент" одному из основополагающих принципов работы ПФК "Крылья Советов", а именно полной финансовой "прозрачности" наших контрагентов. Сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества возникли у клуба после получения соответствующей негативной информации о финансовой отчетности "Урал-Менеджмент" из Федеральной налоговой службы", - отметили в клубе.

При этом в "Крыльях" заявляют, что долг по ранее оказанным услугам не отрицают и заранее уведомляли компанию, что готовы продолжить "обсуждение финансовой составляющей взаимоотношений после урегулирования всех вопросов с ФНС".

В клубе также назвали домыслами слова руководителя "Урал-Менеджмента" Петра Зубарева о том, что замена авиаперевозчика связана со сменой руководства "КС".

"Благодаря смене перевозчика клубу удалось сократить расходы на существенную сумму", - добавили в "Крыльях".

Напомним, 9 августа самарский арбитраж удовлетворил иск "Урал-Менеджмента" к "Крыльям Советов" на 6,6 млн рублей. Долг образовался в мае-июне 2019 года. По словам директора ООО Петра Зубарева, ранее его компании около шести лет оказывали клубу услуги по чартерным авиаперевозкам.