С "Крыльев Советов" взыскали долг в 6,6 млн за чартеры

Пермское ООО "Урал-Менеджмент" взыскало с ФК "Крылья Советов" 6,6 млн руб. долга за услуги по перевозке команды чартерными рейсами. Соответствующее решение самарский арбитраж вынес в понедельник, 9 августа.

Иск был удовлетворен частично. Суд признал основную сумму долга в 6,3 млн руб., но на 35 тыс. руб. снизил сумму неустойки.

По словам представителей компании, долг образовался в мае-июне 2019 года.

Ранее "Урал-Менеджмент" около шести лет являлся перевозчиком "Крыльев", пояснил директор и единственный владелец ООО Петр Зубарев. Однако сейчас эти услуги клубу предоставляет другая компания. По его словам, это может быть связано со сменой менеджмента "КС".

Уточнить позицию футбольного клуба не удалось. На судебное заседание его представитель не явился, предоставить комментарий в пресс-службе на момент публикации не смогли.