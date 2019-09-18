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В Исаклинском районе к высокоскоростному интернету подключат ФАПы и школы

ИСАКЛЫ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в Самарской области к высокоскоростному интернету будут подключены 218 социально значимых объектов.

Работа ведется по федеральному проекту "Информационная инфраструктура", входящему в нацпроект, который предполагает обеспечение социально значимых учреждений высокоскоростным интернетом в малых населенных пунктах.

17 августа к этому процессу подключился Исаклинский район Самарской области, где в селе Саперкино (400 жителей) начали проводить "оптику" для быстрого интернета. Сначала будет проложено 1,5 км оптико-волоконной линии связи для фельдшерско-акушерского пункта, затем - для местной школы.

Всего в Исаклинском районе до 2021 года подключат 33 социально значимых обьекта (15 ФАПов, 11 образовательных учреждений, семь точек в органах местного самоуправления).

"Мы планируем закончить данные работы в Исаклинском районе до конца сентября. Магистральная скорость интернета будет не менее 1 гигабита в секунду на абонента", - пояснил ведущий инженер электросвязи линейно-технического участка села Исаклы ПАО "Ростелеком".

В целях устранения цифрового неравенства в малых населенных пунктах в 2019-2021 гг. высокоскоростные волоконно-оптические линии связи (около 800 км) будут доведены до 841 социально значимого объекта в 98 населенных селах и деревнях губернии. Доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений из федерального бюджета в данную программу составит 393,7 млн рублей.

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