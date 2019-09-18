В Исаклинском районе к высокоскоростному интернету подключат ФАПы и школы

Всего до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в Самарской области к высокоскоростному интернету будут подключены 218 социально значимых объектов.

Работа ведется по федеральному проекту "Информационная инфраструктура", входящему в нацпроект, который предполагает обеспечение социально значимых учреждений высокоскоростным интернетом в малых населенных пунктах.

17 августа к этому процессу подключился Исаклинский район Самарской области, где в селе Саперкино (400 жителей) начали проводить "оптику" для быстрого интернета. Сначала будет проложено 1,5 км оптико-волоконной линии связи для фельдшерско-акушерского пункта, затем - для местной школы.

Всего в Исаклинском районе до 2021 года подключат 33 социально значимых обьекта (15 ФАПов, 11 образовательных учреждений, семь точек в органах местного самоуправления).

"Мы планируем закончить данные работы в Исаклинском районе до конца сентября. Магистральная скорость интернета будет не менее 1 гигабита в секунду на абонента", - пояснил ведущий инженер электросвязи линейно-технического участка села Исаклы ПАО "Ростелеком".