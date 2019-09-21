Дмитрий Азаров встретился с руководителями профсоюзов регионов ПФО

В пятницу, 20 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями профсоюзных организаций России и регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона. Главы профсоюзов приехали в Самарскую область для участия во всероссийском молодежном профсоюзном форуме "Стратегический резерв 2019.Мотивация". В нем участвуют представители объединений трудящихся, в числе которых сотни молодых людей с активной жизненной позицией со всех регионов страны.

Губернатор отметил важность работы с молодыми специалистами, подготовки кадров. В регионе такая работа ведется на системной основе. "Большое внимание уделяем работе с кадровым резервом, формируем команду Самарской области. Ежегодно в Самарской области проводится молодежный форум ПФО "iВолга". Рад тому, что профсоюзы Поволжья в рамках всероссийского форума также готовят здесь, на Самарской земле, своих лидеров — нынешних и будущих", — подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи.

Глава региона отметил, что в Самарской области реализуется проект "Кадросфера", который был инициирован финалистами и победителями конкурса "Лидеры России". Платформа поможет жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям — специалистов высокого уровня. Кроме того, "Кадросфера" призвана стать не только банком вакансий, но и социальной средой для людей, которые хотят учиться, работать и обмениваться опытом. "Кадросфера" уже вызвала интерес на федеральном уровне, поскольку такого подхода, когда на территории субъекта России создается экосистема развития кадрового потенциала, не применял ни один регион. Сегодня в проект вовлечены более ста предприятий и тысячи жителей области.

В рамках встречи с губернатором профсоюзные лидеры обсудили вопросы связанные с защитой интересов трудящихся, ростом реальной заработной платы, повышением производительности труда и участием общественных объединений в национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Говоря об обеспечении прав работающих граждан и росте реальной зарплаты, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что не во всех регионах страны наблюдается позитивная динамика. Однако в Самарской области, напротив, удалось переломить негативный тренд. С 2018 г. после четырех лет падения наблюдается рост реальной заработной платы.

Дмитрий Азаров в ходе встречи отметил роль профсоюзов в работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также в выводе экономики из теневого сектора. По мнению главы региона, большое количество людей, работающих на небольших предприятиях, "остаются пораженными в своих правах". Особенно это касается организаций теневого сектора экономики. "Совместными усилиями мы здесь ситуацию сможем поправить, — уверен губернатор. — Зачастую многое лежит именно в области разъяснительной работы. Профсоюзы могут здесь оказать огромную помощь, выполняя свою непосредственную функцию, — защищая людей труда и создавая благоприятные условия для развития экономики". При этом необходимо создавать для предпринимателей условия и мотивацию — как положительную, так и отрицательную, чтобы ускорить этот процесс, подчеркнул руководитель области.

Александр Шершуков также поднял вопрос о так называемой "регуляторной гильотине", в рамках которой предполагается масштабный пересмотр действующих нормативно-правовых актов и отмена с 1 февраля следующего года устаревших норм, многие из которых были разработаны еще во времена РСФСР и СССР.

Принятие целого ряда решений назрело давно, уверен губернатор, однако при подготовке решения важно детально проанализировать необходимость отмены тех или иных актов — как с точки зрения регионов, так и отдельных отраслей промышленности. Сегодня такая работа ведется на государственном уровне, активно к ней подключились и профсоюзы. Губернатор отметил необходимость создания соответствующей рабочей группы, чтобы проработать вопрос и вынести на обсуждение трехсторонней комиссии, в которую войдут представители правительства региона, Союза работодателей и федерации профсоюзов. "Необходимо тщательным образом проанализировать то, что уже сделано на уровне правительства страны, рабочей группы Государственного совета, выработать свои предложения и представить их на федеральном уровне", — отметил Дмитрий Азаров.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы развития системы здравоохранения и обеспечения должного уровня заработных плат работникам отрасли. Напомним, 20 августа задачу разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения правительству РФ обозначил президент страны Владимир Путин. Также глава государства поручил "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах".

Дмитрий Азаров отметил, что эта тема серьезно обсуждалась и на областном уровне, и на уровне губернаторов регионов ПФО. Самарская область выступила с рядом предложений по модернизации первичного звена здравоохранения в адрес профильного министерства, которые были учтены в работе. Глава региона также подчеркнул, что региональное правительство старается изыскивать дополнительные средства на развитие отрасли, обеспечение роста заработных плат медработников. Так, уже в октябре готовятся изменения в бюджет области, согласно которым на региональное здравоохранение дополнительно будет направлено более 700 млн руб., основная часть этих средств — на заработную плату. "По нашим расчетам требуются дополнительные средства и совершенно точно мы будем их изыскивать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При этом крайне важно, чтобы отраслевой профсоюз всегда держал руку на пульсе и работал оперативно и эффективно".

Также, в ходе встречи речь зашла о создании новых рабочих мест на территории Самарского региона. Дмитрий Азаров отметил, что работа в этом направлении ведется. Он привел в пример Тольятти, где за сравнительно небольшой срок удалось кардинально изменить ситуацию — сегодня число вакансий существенно превышает количество зарегистрированных безработных граждан. При этом по итогам первого полугодия в области наблюдается значительный миграционный приток. Это значит, что регион становится более привлекательным: здесь есть рабочие места, доступное жилье, комфортная среда. Губернатор также подчеркнул, что эта работа увязана со стратегией развития региона, которая была утверждена 17 сентября.

"Мы в прошлом году провели огромную работу по созданию новой стратегии социально-экономического развития Самарской области в соответствии с целями и задачами, которые поставил президент России. Кроме того, мы встречались с жителями региона, в рамках стратегических сессий, дискуссий. Мы получили свыше 900 тыс. предложений, большая часть которых вошли в стратеги", — отметил Дмитрий Азаров.

В завершении встречи глава региона отметил, что совместная работа властей и профсоюзов, которая ведется в Самарской области, дает конкретные результаты. При этом региону интересен и опыт коллег по сотрудничеству органов исполнительной власти, союзов работодателей, профсоюзных организаций, предприятий. Лучше практики регион готов брать на вооружение.