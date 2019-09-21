Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию с неработающей "Ипподром-Ареной"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию с "Ипподром-Ареной", которая уже больше недели не обслуживает посетителей. О причинах, по которым закрыт спорткомплекс и путях решения проблемы глава региона написал в своем аккаунте в социальной сети.

"Вчера вечером увидел в комментариях, что на "Ипподром-Арене" не работает бассейн, и сам спорткомплекс закрыт больше недели. Поскольку этот ФОК построен на бюджетные деньги и для людей, он должен работать каждый день, а значит подобный простой — серьезная недоработка, — считает Дмитрий Азаров. — Начал разбираться. Позвонил министру спорта, который сказал, что в учреждении отключена горячая вода. Так как министр затянул решение этой ситуации, пришлось выяснять самому. Переговорил с руководством "СамРЭК", ответственным за подачу тепла. Пока директор спал, задал вопросы его заму. Оказалось, что кроме "Ипподрома", по этой же причине без тепла остался ФОК в Безенчуке. Дал поручение наладить работу котельных".

По словам губернатора, в субботу ему доложили, что газ есть, горячая вода пошла, и к понедельнику спорткомплексы будут готовы принять детей. Глава региона попросил жителей написать ему если со следующей недели работа ФОКов не восстановится.

В свою очередь министерство спорта опубликовало запись, в которой говорится, что работа "Ипподром-Арены" будет восстановлена уже завтра. "Уже в воскресенье бассейн снова сможет принимать людей", — уточнили в ведомстве.