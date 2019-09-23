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Общество

Летевший из Санкт-Петербурга в Наманган самолет совершил вынужденную посадку в Курумоче

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 сентября, в 9:15, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) из-за плохого самочувствия 31-летней пассажирки из Узбекистана. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в аэропорту приземлившийся самолет встречали две бригады врачей "скорой", одна из которых реанимационная. Почувствовавшей себя плохо пассажирке врачи оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. У женщины был приступ гипертонии.

Самолет уже улетел по маршруту.

Ситуацию с экстренной посадкой самолета контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура.

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