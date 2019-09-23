Летевший из Санкт-Петербурга в Наманган самолет совершил вынужденную посадку в Курумоче

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В понедельник, 23 сентября, в 9:15, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) из-за плохого самочувствия 31-летней пассажирки из Узбекистана. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.