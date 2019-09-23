Летевший из Санкт-Петербурга в Наманган самолет совершил вынужденную посадку в Курумоче

В понедельник, 23 сентября, в 9:15, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) из-за плохого самочувствия 31-летней пассажирки из Узбекистана. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в аэропорту приземлившийся самолет встречали две бригады врачей "скорой", одна из которых реанимационная. Почувствовавшей себя плохо пассажирке врачи оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. У женщины был приступ гипертонии.
Самолет уже улетел по маршруту.
Ситуацию с экстренной посадкой самолета контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура.