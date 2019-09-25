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Интернет Транспорт и связь

В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), "Ростелеком" и "Таттелеком" успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифрования на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра.

Это — мировой рекорд1 для действующих коммерческих сетей связи. Ранее, в 2018 году, "Ростелеком" тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью 58 километров.

Узнать и обсудить новости "Ростелекома" вы также можете на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте или на сайте компании https://www.company.rt.ru/press/.

1По данным Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ.

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