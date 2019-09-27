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Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского

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В пятницу, 27 сентября, в рамках пастырского визита на Самарскую землю Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил литургию и чин великого освящения Софийского собора на четвертой очереди набережной Волги. Священный обряд стал центральным событием всего визита главы РПЦ в Самарскую область.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На божественной литургии и торжественной церемонии освящения Софийского собора присутствовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, почетные граждане города и региона, представители казачества, общественных организаций, а также жители и гости Самары.

Напомним, возведение собора Софии Премудрости Божией началось еще в 2003 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, однако стараниями прихожан, меценатов, региональных властей и лично губернатора строительство возобновилось, благодаря чему удалось открыть храм в прошлом году.

По окончании божественного обряда Патриарх Кирилл обратился к прихожанам. Он поблагодарил Самарскую епархию и правительство региона за активную духовно-просветительскую работу: "Посещая пределы Самарской митрополии, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась духовная жизнь, благочестие людей. Очень много совершают ваши священники, миряне, ваш благочестивый церковный актив вместе с представителями власти", — сказал Патриарх.

Отдельную благодарность он выразил главе региона и вручил Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России.

Комплекс Софийского собора состоит из самого храма высотой 68,5 м, колокольни, зала для трапез и хорового пения, зала заседаний Церковного совета, административных помещений и классов для проведения творческих занятий с детьми. Площадка перед храмом соединена с прогулочной зоной набережной Волги лестницей-амфитеатром, в центре которой установлен памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси.

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