Подписано соглашение о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ "Тольятти"

Во вторник, 1 октября, делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым прибыла в Москву для участия в V стратегическом форуме "Транспортная инфраструктура России".

Первое концессионное соглашение на основе ГПЧ, подписанное в рамках форума — между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" по подведению железнодорожный путей к ОЭЗ "Тольятти". Оно было подписано в присутствии главы региона Дмитрия Азарова, первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

Строительство железной дороги станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ ППТ "Тольятти", но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом.

Губернатор поблагодарил коллег за совместную работу по разработке важного для Тольятти и всей области проекта: "Для Самарской области проект крайне важен: благодаря ему мы формируем цепочку новых инвестпроектов: вы знаете о подписанном соглашении с "Магнитогорским металлургическим комбинатом", который фактически будет открывать свой филиал в ОЭЗ — так вот благодаря этой железнодорожной ветке будет возможна реализация этого проекта. Кроме того, сразу под него мы "цепляем" еще один инвестпроект. Рассчитываем, что он также будет реализован, а документы будут подписаны в ближайшее время".

Глава региона также отметил: появления ж/д ветки с нетерпением ждали потенциальные резиденты ОЭЗ "Тольятти" и в следующем году там будет построен крупный завод по производству керамогранита. В целом площадка становится более привлекательной для производств с "тяжелой" продукцией.

В соответствии с соглашением, РЖД построит железнодорожные пути протяженностью 13,9 км, которые будут использоваться для грузового железнодорожного сообщения между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти". Правительство РФ и ОАО "РЖД" уже включили проект в инвестиционную программу на 2019 год, средства на его реализацию выделены в размере 910,6 млн. рублей.

Замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отметил, что проект, подготовленный регионом, учитывает многие аспекты: "Мероприятия здесь рассматриваются в комплексе: это и развитие моногорода, развитие производства, развитие инновационного центра — все это дает дополнительные эффекты для валового регионального продукта, для развития Самарской области, — сказал Иннокентий Алафинов. — Подчеркну, что с момента начала обсуждения проекта до подписания соглашения прошло немного времени. И здесь не было одностороннего движения РЖД и министерства транспорта — очень важно, что те люди, которые работают в команде Губернатора, нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается".

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подчеркнул: Самарская область — регион, с которого другим субъектам стоит брать пример в вопросе реализации инвестроектов.

"Очень важно, когда регионы исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников, выступают гарантами при реализации проектов — берут часть рисков, создают условия. В итоге выгоду получают все: прежде всего, конечно, люди, поскольку это дополнительные рабочие места, регион — поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железные дороги, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя, — акцентировал внимание Олег Белозеров. — Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде Дмитрия Игоревича — люди проявили настойчивость. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро".

Строительство данной железной дороги — еще один шаг на пути к реализации задач по созданию сбалансированного пространственного развития страны, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.

Регион готовится к запуску нескольких масштабных проектов в сфере создания транспортной инфраструктуры. Это строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", строительство автомагистрали "Центральная" и организация скоростного железнодорожного сообщения на участке "Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти". Все перечисленный проекты планируется реализовывать концессионных соглашений.