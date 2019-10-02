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Губернатор Власть и политика

Самарская область получит средства на удовлетворение прав обманутых дольщиков

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в число приоритетных регионов страны, которым будет оказана существенная финансовая помощь на удовлетворение прав обманутых дольщиков и завершение работ по строительству проблемных домов из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопросы завершения строительства проблемных объектов на территории региона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Москву, обсудил с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном.

"В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко подготовлен перечень приоритетных субъектов, которым в ближайшее время будет оказана поддержка через механизмы Фонда защиты прав дольщиков. В их число вошла Самарская область", — рассказал в ходе совещания Олег Говорун.

Такого решения удалось добиться благодаря системной работе и личному контролю губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона направил в федеральный Фонд защиты прав дольщиков официальное обращение о необходимости участия организации в завершении строительства 16 проблемных домов и восстановлении прав участников долевого строительства. По предварительной оценке, на это потребуется 4,8 млрд рублей.

В бюджете Самарской области уже предусмотрено более 316 млн руб. на решение проблем обманутых дольщиков. Соответствующее решение было принято 1 октября на заседании губернской думы, в рамках которого парламентарии утвердили параметры главного финансового документа региона.

Напомним, в 2018 г. из реестра проблемных уже исключено четыре объекта, в текущем году три, что позволило 1,5 тыс. жителей избавиться от статуса обманутых дольщиков. "До конца 2019 г. в соответствии с реальными планами будет решен вопрос еще пяти проблемных объектов. Еще около 500 семей въедут в свои квартиры, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Созданный региональный Фонд защиты участников долевого строительства, уверен, позволит ускорить решение этой застарелой проблемы".

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