16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦБ лишил лицензии сызранский "Поволжский страховой альянс" "Росгосстрах" предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли Работодатели области теперь смогут подтвердить ОКВЭД через Интернет Стоимость активов страхового общества "Акцепт" превышает его обязательства на 114 млн рублей Дистанционные сервисы: как цифровые технологии меняют страховой рынок

Страхование Финансы

ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа ВСК усилила свои позиции в RAEX-600 - рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном рейтинговым агентством RAEX. За год компания поднялась в нем с 165 на 154 место.

Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.

Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла $1,44 трлн. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти вдвое больше показателей прошлого года.

В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу - сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).

Подробнее по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3